Kirjeessä sanotaan Trumpin jakavan vankikaksikon rakkauden nuoria tyttöjä kohtaan.
Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoo, että seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien tuoreeltaan julkaistujen materiaalien joukossa on väärennetty asiakirja.
Kyseessä on Epsteinin nimellä allekirjoitettu kirje toiselle seksuaalirikoksista tuomitulle vangille. Epsteinin on arvioitu viittaavaan kirjeessä maan presidenttiin Donald Trumpiin.
Kirjeessä sanotaan, että presidentti jakaa vankikaksikon rakkauden nuoria tyttöjä kohtaan. Postileiman mukaan kirje on lähetetty vuonna 2019.
Oikeusministeriön mukaan liittovaltion poliisi FBI on vahvistanut, että kirje on väärennös.