Epstein-skandaalista ei välttämättä seuraa "minkäänlaista lopputulemaa".

Yhdysvaltain taholta ei ole missään vaiheessa ajateltu, että seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvä kongressin tutkinta johtaisi syytteisiin. Näin arvioi Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen.

– Jos syytteitä ei ole koskaan tulossa, tämä asia ei voi saada minkäänlaista lopputulemaa. Silloin keskustelu keskittyy vain siihen, ovatko asiakirjoissa mainitut asiat todellisia vai tekaistuja, Heiskanen kommentoi STT:lle.

Epsteiniä avustanut Ghislaine Maxwell on edelleen ainoa henkilö, jota on syytetty ja joka on tuomittu Epsteiniin liittyvistä rikoksista.

Uhrien kannalta ollaan päätymässä tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet häviävät, pohtii Heiskanen.

– Paradoksaalista tässä tilanteessa on, että jos kukaan ei joudu edesvastuuseen tekemisistään, mitä nämä asiakirjat ylipäätään tarkoittavat?

Epsteinin syyteluonnos julki

Kongressi hyväksyi viime vuonna lain, joka pakottaa oikeusministeriön julkaisemaan hallussaan olevat tutkinta-asiakirjat Epsteinistä.

Laissa määritelty takaraja julkaisulle oli ennen joulua, mutta ministeriö julkaisi viimeiseksi kuvailemansa asiakirjaerän perjantaina. Se sisälsi yli kolme miljoonaa sivua Epsteiniin liittyviä asiakirjoja sekä lukuisia Epsteiniin ja hänen toimiinsa liittyviä kuvia ja videoita.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019, ja hän kuoli vankilasellissään saman vuoden elokuussa. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Epstein teki itsemurhan.

Perjantain odotetuimpien asiakirjojen joukossa oli luonnos liittovaltion syyttäjien valmistelemasta syytteestä vuodelta 2007. Luonnoksen mukaan Epsteiniä vastaan oltiin nostamassa seksuaalirikossyytteitä, joiden asianomistajina oli yli kymmenen teini-ikäistä tyttöä.

32-kohtainen syyteluonnos hyllytettiin vuonna 2008, kun liittovaltion syyttäjät antoivat Epsteinin tehdä sopimuksen osavaltion syyttäjien kanssa prostituutioon liittyvistä rikoksista. Sopimuksen myötä Epstein vietti mahdollisen vuosikymmenien vankilatuomion sijaan reilun vuoden Floridassa Palm Beachissa sijaitsevassa vankilassa, josta hän sai poistua päivisin työskentelemään kotitoimistolleen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö totesi vuonna 2020, että liittovaltion syyttäjänä toiminut Alex Acosta oli käyttänyt huonoa harkintaa, kun hän päätti jättää Epsteinin syyttämättä liittovaltion tasolla.

Trumpin vaikeaa pyristellä irti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti tiistaina yhdysvaltalaisia unohtamaan koko Epstein-skandaalin. Presidentti väitti, että viimeisimmät julkaistut Epstein-asiakirjat olisivat vapauttaneet hänet kaikista häneen kohdistuneista epäilyksistä.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trump mainitaan pelkästään perjantaina julkaistussa asiakirjaerässä yli tuhat kertaa. CNN:n mukaan asiakirjoissa on muun muassa vahvistamattomia seksuaalirikossyytöksiä Trumpia vastaan ​​sekä uusia yksityiskohtia siitä, miten jotkut Epsteinin uhreista ovat kuvailleet vuorovaikutustaan ​​Trumpin kanssa.

Trump oli aikoinaan läheisesti tekemisissä Epsteinin kanssa, mutta välit viilenivät jo ennen kuin Epsteinin rikokset tulivat julkisuuteen. Viranomaiset eivät ole nostaneet Trumpia vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen.

Heiskanen katsoo, että Trumpin on silti vaikeaa pyristellä irti Epstein-kytköksestään.

"Todella pysäyttävää"

Tiistaina varmistui, että Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja hänen puolisonsa Hillary Clinton todistavat Epstein-tutkinnassa. Clintonien kuuleminen on tarkoitus järjestää 26. ja 27. helmikuuta. Clintonit olivat aiemmin kieltäytyneet saapumasta kuultavaksi.

Viime päivinä myös esimerkiksi Norjan hovi on rypenyt Epstein-skandaalin kuohuissa. Julkaistuista asiakirjoista paljastui Epsteinin ja Norjassa kruununprinsessan Mette-Maritin välistä sähköpostikirjeenvaihtoa.

Heiskasen mielestä julkinen keskustelu Epstein-asiakirjojen ympärillä keskittyy liikaa yksittäisiin henkilöihin.

Olennaisempaa olisi keskittyä itse asiakirjojen sisältöön, uskoo Heiskanen.

Dokumenteista käy ilmi, että tyttöjä ja väitetysti myös poikia paritettiin järjestäytyneessä operaatiossa eri kaupunkeihin ja maihin. Monet uhrien kokemuksista ovat olleet hyvin väkivaltaisia.

– Pitäisi olla jo todella pysäyttävää, että tämä koko operaatio on ollut toiminnassa.

Heiskasen mukaan kyseessä on vahvasti politiikkaan kytkeytyvä moraalinen kriisi. Hän uskoo Epstein-keskustelun jatkuvan vielä kauan eri tahojen tutustuessa dokumentteihin ja pohtiessa, mitä ne merkitsevät.

1:50 Jeffrey Epsteinin ja kruununprinsessa Mette-Maritin kirjeenvaihto kuohuttaa Norjassa.