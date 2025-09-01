Auringossa leimahti roihu – revontulia luvassa nyt Keski-Euroopassa asti

Alkuviikolla on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia eteläisessäkin Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos.
Auringossa leimahti lauantaina roihu, jonka yhteydessä avaruuteen sinkoutui suuri kaasupilvi eli koronan massapurkaus.
Tuo kaasupilvi matkaa avaruudessa parin päivän ajan, ja sen ennustetaan osuvan maapallon magneettikenttään maanantain ja tiistain välisenä yönä, Ilmatieteen laitos kertoo tiedotteessaan.
Maahan osuessaan massapurkaus synnyttää geomagneettisen myrskyn, jonka näkyvin vaikutus ovat tavanomaista eteläisemmillä alueilla loimottavat revontulet.
– Revontulien todennäköisyys Suomessa on suurin tiistain vastaisena yönä, mutta niitä kannattaa tähyillä myös tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, Ilmatieteen laitoksen avaruussääpäivystäjä Matias Takala arvioi tiedotteessa.
Suurimmillaan geomagneettinen myrsky voi Iltatieteen laitoksen mukaan yltyä niin voimakkaaksi, että revontulia saatetaan nähdä Keski-Euroopassa asti.
Revontulien aktiivisuus on suoraan yhteydessä Auringon aktiivisuuteen, joka vaihtelee noin 11 vuoden jaksoissa. Auringon aktiivisuus on ollut huipussaan viime vuosina.
Lue myös: Pelikaani turbiinissa, ufoja ja revontulia – mitä kaikkea voi nähdä lentokoneen ohjaamosta?
Ensi yö on monin paikoin selkeä
Paras aika katsella revontulia on yleensä keskiyön tienoilla, mutta tulevina öinä tilannetta kannattaa ryhtyä seuraamaan heti pimeän tultua.
Myrskyisän avaruussään lisäksi revontulien näkeminen edellyttää riittävän pilvetöntä maanpäällistä säätä.
Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan tulevana yönä suurin todennäköisyys runsaammalle pilvisyydelle on maan lounaisosassa sekä Lapissa.
Lapissa pilvisyys lisääntyy yön mittaan. Muualla maassa on monin paikoin selkeää, vaikka paikoin voi yön aikana muodostua sumua.
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pilvisyys on runsasta Lapissa; Etelä- ja Keski-Lapissa pilvipeite voi paikoin rakoilla.
Lännessä on illalla pilvistä, mutta pilvisyys vähenee aamua kohden. Maan itä- ja eteläosassa on selkeää.
Lue myös: Auringon megamyrsky katkoo sähköjä ja hajottaa satelliitteja: Ilmiö voi olla edessä piankin
Voi aiheuttaa häiriöitä teknisissä järjestelmissä
Revontulien lisäksi raju avaruussää voi Iltatieteen laitoksen mukaan aiheuttaa häiriöitä joissain teknisissä järjestelmissä.
Esimerkiksi pitkän matkan radioliikenteessä, satelliittipaikannuksessa ja joskus myös sähköverkossa.
Tavallinen kansalainen ei näitä häiriöitä yleensä arjessaan huomaa, mutta ammattilaisilta ne vaativat varautumista.