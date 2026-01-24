Aurinkomyrsky sai taivaan leimuamaan tällä viikolla. Video näyttää hetken, mistä kaikki sai alkunsa, kertoo yhdysvaltalainen CBS.
Suomen ja muun Euroopan yllä saatiin alkuviikosta ihailla poikkeuksellisen upeita revontulia. Väriloisto on nähty aina Alppien leveyspiireillä asti.
Taustalla on Auringossa tapahtunut hiukkaspurkaus, joka aiheutti avaruusmyrskyn. Yllä olevalta videolta voi nähdä hetken, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin, Ilmatieteenlaitos kertoo.
Aurinkomyrsky oli nimittäin voimakkain sitten vuoden 1991.
– Revontulet ovat loistaneet pilvienkin läpi. Ovat olleet niin kovat ja komeat, meteorologi Pekka Pouta kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä keskiviikkona.
Katso videolta, mikä väriloiston sai aikaan ja myös upea video Alankomaista.
Video: CBS/ENEX