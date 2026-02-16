Ursan analyytikon mukaan näin kirkkaita tulipalloja havaitaan Suomessa vuodessa yhdestä kahteen.

Sodankyläläisen Samuli Korvasen revontulikameroihin tallentui sunnuntaina hieman ennen iltayhdeksää erikoinen näky.

Kameroihin on tallentunut suurehko, kirkas välähdys. Välähdys näkyi ympäri Lappia, mutta myös Korvasen eteläisimmässä revontulikamerassa Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaalla.

– Se oli mielenkiintoinen näky ja valaisi koko ympäristön, Korvanen kuvailee.

– Se tallentui useaan kameraan ja näkyi muutamassa otoksessa aika selkeästi ja muissa näkyi vain välähdys pilvien takaa.

Katso näky jutun alussa olevalta videolta!

Korvanen kertoo olevansa alan aktiivinen harrastaja. Hän sanoo nähneensä kuluneen talven aikana muutamia vastaavia ilmiöitä kameroissaan, mutta ei yhtä voimakkaina.

Hän ei kuitenkaan osaa itse sanoa varmuudella, mistä ilmiössä on tarkalleen ollut kyse.

"Törmää ilmaan kuin kananmuna seinään"

Tähtieteellisen yhdistyksen Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri kertoo, että kyseessä on tulipallo, joka on lentänyt Karigasniemen länsipuolelta Norjasta kohti etelää.

Tulipallosta ei ole tullut kappaleita kuitenkaan maahan asti vaan se ehti palaa loppuun matkalla.

– Tulipallo on aina kirkas meteori, eli avaruudesta peräisin oleva kappale, joka tulee ilmakehään vauhdilla. Tämän nopeus on ollut 35 kilometriä sekunnissa. Se törmää ilmakehään kuin kananmuna seinään saapuessaan ja siitä ei paljon mitään jää jäljelle, Visuri avaa.

Visurin mukaan vastaavia, näin kirkkaita tulipalloja, havaitaan Suomessa noin yhdestä kahteen vuodessa. Ilmiö on kuitenkin omalla tavallaan harvinainen.

– Tällaisten kappaleiden, jotka tulevat näin kaukaa Uranuksen radan takaa, aiheuttamat tulipallot ovat harvinaisia, hän tarkentaa.

Ilmiöstä on kerrottu myös Ursan havainnointijärjestelmässä Taivaanvahdissa.

Esimerkiksi yksi kertoo, että kyseessä on ollut "komein ja kirkkain tapaus, mitä on omaan kameraan koskaan tarttunut".