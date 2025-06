Pelikaani turbiinissa, ufoja ja revontulia – mitä kaikkea voi nähdä lentokoneen ohjaamosta?

Voiko lentokoneen ohjaamosta nähdä avaruusolentoja? Entä miten eri sääilmiöt vaikuttavat lentäjän työhön?

Lentäjien työn ehkä hienoimpia puolia ovat uskomattomat näkymät pilvien yläpuolella. Onkin todennäköistä, että harvassa työpaikassa on yhtä huikeat näkymät kuin lentokoneen ohjaamossa.

– Erilaiset sääilmiöt kuten ukkoset yöllä ovat kaukaa tarkastellen kiehtovia aktiivisen salamoinnin aikaan, kertoo lentokapteeni Akseli Meskanen Suomen Lentäjäliitosta.

Näyttävien sääilmiöiden ohella hän ei myönnä nähneensä maan ulkopuolista elämää lentelevämässä pilviharsojen välissä. Avaruusolioiden vilkkuvilla valoilla varustettujen alusten sijaan öisellä taivaalla loistavat ihan muunlaiset valoilmiöt.

– Revontulet, erilaiset tähdenlennot ja rakettien lennot taivaalla ovat pysäyttäviä kokemuksia, Meskanen toteaa.

Revontulia on luonnollisesti monenlaisia ja mitä pohjoisemmassa lentää, sitä enemmän niissä voi nähdä erilaisia rikkaita värisävyjä.

– Varsinkin aaltoilevat revontulet pohjoisella taivaalla ovat upeita, hän lisää.

Yli 19 vuotta lentäjänä toiminut Akseli Meskanen ei pelkää lentää kovassakaan tuulessa.Akseli Meskanen

Meskanen on lentänyt matkustajakoneita Euroopassa ja mannertenvälisillä lennoilla yli 19 vuotta. Parhaillaan hän toimii kapteenina Airbus 350 -lentokoneessa.

Haastavat olosuhteet haastavat osaamista

Turvallisuussyistä lentokoneet pyrkivät yleensä kiertämään ukkosmyrskyjen kaltaiset sääilmiöt turvalliselta etäisyydeltä. Ne ovat kuitenkin näyttävän näköisiä lentokoneen ohjaamosta käsin.

– Parhaimmillaan voi nauttia tasaisesta kyydistä ja ihastella salamien valaisemaa pilvimassaa ääriviivoineen. Erityisen hienoja ovat myös auringonlaskut ja -nousut ilmasta käsin, Meskanen summaa.

Meskasen lähes 20 vuotiselle lentouralle on mahtunut lukuisia lentoja eri sääoloissa. Ikimuistoisimmat ovat olleet sellaisia, joissa hän on päässyt todella haastamaan itseään ja kokemustaan.

– Mieleen jäävät usein sellaiset lennot, joissa oma osaaminen on tullut haastetuksi. Esimerkiksi kovassa tuulessa laskeutumisessa, hän kertoo.

Kovassa tuulessa laskeutuminen saattaa monesta matkustajasta tuntua epämukavalta tai jopa pelottavalta.

– Ammatillisesti lentäjä nauttii juuri sellaisista haasteista, Meskanen puolestaan kertoo.

Katso myös: Pelottaako lentäminen? Psykologi antaa vinkit lentopelon selättämiseksi. Juttu jatkuu videon alla.

8:03 Lentopelko on yleinen tunne, mutta kuinka sitä voisi lievittää? Lentopelkoon perehtynyt psykologi antaa vinkkinsä lentopelkoisille.

Voiko lintu lentää turbiiniin?

Moni on kuullut sanonnan: "Pelikaani lensi turbiiniin". Sitä käytetään yleensä, kun jotain täysin odottamatonta ja tuhoisaa on tapahtunut. Sanonta on peräisin ainakin eräästä vanhasta Kummelin sketsistä.

Siinä on kuitenkin totuuden perä. Jos käy niin ikävästi, että lintu tai lintuparvi törmää lentokoneeseen, on tilanne yleensä vakava, mutta lähinnä vain linnulle.

On kuitenkin mahdollista, että lentokoneellekin aiheutuu vaurioita. Koneeseen osunut lintu voi esimerkiksi vaurioittaa moottoria tai muita lentokoneen osia. Vaikka törmäykset ovat yleisiä, vakavat onnettomuudet ovat harvinaisia.

Meskasen mukaan lintujen törmäämistä lentokoneeseen tapahtuu aika ajoin.

– Linnun koko, lintujen määrä ja niiden osumakohta, sekä erityisesti koneen nopeus vaikuttavat lopputulokseen, hän arvioi.

Meskanen muistuttaa, että lentokoneiden suunnittelussa ja lentämisessä otetaan linnut huomioon. Lentäjät käyttävät myös koneen valaistusta ehkäisemään lintutörmäyksiä.

– Moottorin osalta pahin on tietysti rikkoutuminen, mutta onneksi sellainen on liikennemäärään nähden harvinaista, hän rauhoittelee.