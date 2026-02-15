Lentäjänä pääsee aitiopaikalta seuraamaan upeita luonnonilmiöitä. Yläilmoissa eivät pilvet tai valosaaste ole riesana.

Lentäjä Timo Nyberg oli lentämässä Teneriffalta kohti Helsinkiä viime yönä, kun hän havaitsi upean luonnonnäytelmän koneen ohjaamon ikkunasta.

Nyberg kertoo MTV Uutisille, että kone oli lentämässä tänään hieman ennen aamuviittä Ruotsin ilmatilassa, kun ennen Tukholmaa taivaanrannassa näkyivät auringonnousu ja revontulet vierekkäin.

Nyberg kertoo kiinnittäneensä huomiota poikkeukselliseen ilmiöön toisen lentäjän kanssa 10-15 minuutin ajan.

Tämän jälkeen aamuauringon kajo alkoi kirkastua niin paljon, että revontulia ei enää näkynyt.

– Työreissun ohessa ”maisemakonttorista” pääsee hyvin ottamaan kuvia välillä, kun aikaa siihen on, Nyberg kertoo.

Nyberg toteaa, että hän ei ole aiemmin havainnut aivan tämänlaista ilmiötä. Hän kertoo yllättyneensä erikoisesta näystä.