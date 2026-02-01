Tromssalaiset olivat haltioituneita luonnonilmiöstä.
Pohjois-Norjan Tromssan kaupungissa todistettiin 21. tammikuuta uskomattoman kirkkaita ja värikkäitä revontulia.
Näkyä edesauttoi harvinaisen voimakas geomagneettinen myrsky. Ilmatieteen laitoksen mukaan vastaavaa hiukkasmyrskyä ei ole nähty sitten vuoden 1991.
Myrsky aiheutti sen, että revontulet olivat värikkäitä ja niitä oli mahdollista nähdä valtavan laajalla alueella, jopa Alpeilla asti.
Tromssasta kuvattu timelapse-video näyttää, kuinka revontulet muuttivat muotoaan nopeasti ja näky valaisi yötaivaalla koko kaupungin.
Paikalliset ovat kuvanneet näkyä "kerran elämässä" -hetkeksi.