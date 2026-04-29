Anneli Auerin lapset kommentoivat äitinsä ja tämän entisen miesystävän syytteiden hylkäämistä STT:lle.
Anneli Auerin lapset kertovat olevansa iloisia käräjäoikeuden oikeudenmukaisesta päätöksestä. Lasten mukaan tämä auttaa heitä kaikkia jatkamaan elämässä eteenpäin.
Auerin lapset kuitenkin huomauttavat, etteivät koskaan saa täyttä oikeutta, sillä he eivät saa lapsuuttaan takaisin. Lasten kommentit STT:lle välitti sähköpostitse heidän avustajansa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi tänään kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä.
Asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pidä paikkaansa.