RKP:n Anders Adlercreutz kritisoi vahvasti Wille Rydmanin toimintaa.

Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty.

Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä.

Tänään kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin.

Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa.