– Usein käydään keskustelua siitä, miksi Otkes käynnistää tai ei käynnistä turvallisuustutkintaa. Välillä näyttää siltä, että lähdemme niin sanotusti liikkeelle jostakin vähäpätöiseltä vaikuttavasta tapahtumasta, kun taas joskus joku isommalta vaikuttava tapaus jää tutkimatta, todetaan Otkesin tiedotteessa.

– Mahdollinen tekninen vika saataneen melko nopeasti selville. ja jos sellaista ei ole, olemme mahdollisesti lentopaikkaan liittyvän tai inhimillisen tekijän jäljillä onnettomuuden syntymekanismissa. Tai toki näiden yhdistelmän. Luonnollisesti tutkimme myös pelastustoiminnan ja muun viranomaistoiminnan.