Onnettomuustutkintakeskus kertoo Kannonkosken lentoturman tutkinnasta ja sen etenemisestä.
Onnettomuustutkintakeskus Otkes kertoi viime viikolla käynnistävänsä turvallisuustutkinnan 4.6.2026 Kannonkoskella sattuneesta lento-onnettomuudessa. Turmassa kuoli yksi henkilö.
Nyt Otkes perustelee tarkemmin, miksi lentoturmasta käynnistettiin tutkinta.
– Usein käydään keskustelua siitä, miksi Otkes käynnistää tai ei käynnistä turvallisuustutkintaa. Välillä näyttää siltä, että lähdemme niin sanotusti liikkeelle jostakin vähäpätöiseltä vaikuttavasta tapahtumasta, kun taas joskus joku isommalta vaikuttava tapaus jää tutkimatta, todetaan Otkesin tiedotteessa.
Lue myös: Kannonkosken onnettomuuden lentäjä on kuollut
Otkes huomauttaa, että tutkintapäätös on kuitenkin aina tarkkaan pohdittu ja perustuu paitsi alussa tehtyyn selvitykseen niin lainsäädäntöön.
– Kannonkosken lento-onnettomuuden lentokone oli tyyppihyväksytty Piper Cherokee PA-28-180 ja koneessa ollut henkilö menehtyi saamiinsa vammoihin, joten meillä on jo pelkästään EU-asetuksen nojalla velvoite käynnistää turvallisuustutkinta onnettomuudesta, toteaa tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta.
Onnettomuus tapahtui Kannonkosken Hilmonkoskella.MTV / Mapcreator
Lentokone lähti lentoon yksityiseltä lentopaikalta Kannonkoskella.
Kotirannan mukaan Otkesia kiinnostavat lentopaikan toimintamenetelmät sekä kiitoradan kunto verrattuna lentokoneen suorituskykyyn.
– Käytännössä kyseessä oleva lentopaikka on iso nurmikenttä. Lisäksi paneudumme tutkinnassa lentäjän taustoihin, kuten lentokokemukseen kyseisellä lentokonetyypillä ja lentäjän terveydentilaan. Myös itse lentokoneen hylylle suoritetaan tarkempi tekninen tutkinta.