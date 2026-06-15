Helsingin hovioikeus on tuominnut ympäristöliike Elokapinan mielenosoittajille sakkoja protestista Valtioneuvoston linnan luona Helsingissä syksyllä 2021.
Hovioikeus katsoi, että mielenosoittajat estivät kulkemisen Valtioneuvoston linnaan, vaikka rakennuksen portaat ovat julkisrauhan suojaamaa aluetta. Näin ollen hovioikeus tuomitsi noin 30 mielenosoittajalle päiväsakkoja julkisrauhan rikkomisesta.
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Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt vuonna 2024 antamassaan tuomiossa mielenosoittajien syytteet julkisrauhan rikkomisesta.