Iranin ulkoministeriö vaatii, että Yhdysvaltojen on rauhansopimuksen myötä varmistettava, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa.

Iran kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat olivat päässeet sopuun. Sopimuksen kerrotaan lopettavan taistelut ja avaavan Hormuzinsalmen.

Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi tulitauon 60 päiväksi, jonka aikana on tarkoitus neuvotella lopullisesta rauhasta.

Ministeriön tiedottajan mukaan Libanonin alueellinen koskemattomuus on olennainen osa sopimusta Yhdysvaltain kanssa.

Libanonissa toimiva Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah kiittelee lausunnossaan Iranin tiukkaa linjaa, jonka mukaan Libanonin on oltava osa laajempaa sopimusta sodan lopettamiseksi.

Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat olisi myös sitoutunut sopimuksessa vapauttamaan Iranin jäädytettyjä varoja ja maksamaan korvauksia sodan vaurioista.

13:22 Katso videolta, mitä sodasta jäi käteen Yhdysvalloille, Iranille ja Israelille.

Juttu päivittyy.