Tyrnävän kunnan alueella talousvesi on kiehautettava.

Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa, että Tyrnävän kunnan alueella talousvesi on keitettävä. Tiedotteen mukaan kaikkea ruoka- ja juomavettä on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan ennen käyttöä. Kehotus ei koske Juurusuota ja Temmestä.

Vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, mutta veden tarpeetonta käyttöä olisi syytä välttää.

Tiedotteen mukaan Tyrnävälle tuleva runkovesiputki on vaurioitunut maanantaina 15. kesäkuuta ja veden keittokehotus on voimassa ainakin torstaihin 18. kesäkuuta saakka.

Tyrnävän Vesihuolto Oy selvittää vaurion laajuutta ja korjaa vuotokohdan mahdollisimman pian. Tilanteen kartoittamiseksi alueella otetaan tänään vesinäytteitä.

Keittokehotusaluekartta.Oulun seudun ympäristötoimi

Tyrnävän vesihuolto Oy järjestää myös varaveden noutopisteen toimiston piha-alueella osoitteessa tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä.

Tiedotteessa muistutetaan, että mikäli vesi kiehuu tai tulee keitetyksi ruoanlaiton yhteydessä, niin sitä ei tarvitse erikseen keittää. Kahvinkeittimessä, tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamiseen ja peseytymiseen hanavettä voi käyttää normaalisti.