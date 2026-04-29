Auer-päätös ei tullut yllätyksenä – rikostoimituksen päällikkö kertoo, miksi 2:56 Auerin ja Kukan syytteet hylättiin – Oliko ratkaisu odotettu? Julkaistu 56 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Käräjäoikeus hylkäsi Auerin ja Kukan syytteet yksimielisesti. Tämä tilanteesta tiedetään. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet Anneli Auerin ja ex-miestävänsä Jens Kukan osalta. Syyttäjä vaati Auerille ja hänen ex-miesystävälleen tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ei yllättynyt käräjäoikeuden päätöksestä. – Tätä osattiin ennakoida oikeudenkäynnin perusteella, joka oli verrattain pitkä, Palmén sanoi Huomenta Suomen lähetyksessä. Oikeudenkäynti kesti useita kuukausia ja se piti sisällään jopa 29 istuntopäivää. Lapset olivat väitettyjen tekojen aikaan 3–9-vuotiaita, vanhin sisko 10–11-vuotias. – Oikeudenkäynnin perusteella ei olisi voinut odottaa oikein muuta lopputulosta, Palmén toistaa. Lue myös: Anneli Auerin ja Jens Kukan syytteet hylättiin Korvauksista taistellaan oikeudessa Käräjäoikeuden päätöksessä kerrotaan, etteivät lasten lapsuudenaikaiset kertomukset saaneet tukea somaattisesta tai muustakaan näytöstä. Aiemmat tuomiot perustuivat osaltaan sen aikaisiin tutkimusmenetelmiin, kuten vammojen arviointiin uv-valolla, sekä lasten kertomaan.

Aikuisiksi kasvettuaan lapset peruivat puheensa sen jälkeen, kun Auer ja Kukka olivat jo kärsineet vankeustuomionsa.

– Nyt tavallaan kumottiin kaikki aiemmat tutkimusmenetelmät, Palmén selvittää.

– Todettiin, että aiempaa lääketieteellistä näyttöä ei voida millään tapaa pitää varteenotettavana eli jäljelle ei jäänyt yhtään mitään.

Päätöksen ollessa näin yksimielinen, Palmén ei usko, että syyttäjä valittaa päätöksestä.

Joka tapauksessa tilannetta tullaan vielä käsittelemään oikeudessa, sillä Auer ja Kukka saivat tapahtumista seitsemän ja puolen vuoden ja kymmenen vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset.

– Anneli Auer ja Jens Kukka ovat oikeutettuja korvauksiin vankeusajasta, jotka ovat aikoinaan istuneet. Seuraavaksi alkaa oikeudenkäynti koppikorvauksista, Palmén kertoo.

Palmén arvioi, että korvausvaatimukset ovat satojen tuhansien luokkaa ja voivat nousta jopa miljoonan euron luokkaan.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan yltä.