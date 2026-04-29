Käräjäoikeus hylkäsi Auerin ja Kukan syytteet yksimielisesti. Tämä tilanteesta tiedetään.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet Anneli Auerin ja ex-miestävänsä Jens Kukan osalta.
Syyttäjä vaati Auerille ja hänen ex-miesystävälleen tuomiota Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.
MTV:n rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén ei yllättynyt käräjäoikeuden päätöksestä.
– Tätä osattiin ennakoida oikeudenkäynnin perusteella, joka oli verrattain pitkä, Palmén sanoi Huomenta Suomen lähetyksessä.
Oikeudenkäynti kesti useita kuukausia ja se piti sisällään jopa 29 istuntopäivää.
Lapset olivat väitettyjen tekojen aikaan 3–9-vuotiaita, vanhin sisko 10–11-vuotias.
– Oikeudenkäynnin perusteella ei olisi voinut odottaa oikein muuta lopputulosta, Palmén toistaa.
Korvauksista taistellaan oikeudessa
Käräjäoikeuden päätöksessä kerrotaan, etteivät lasten lapsuudenaikaiset kertomukset saaneet tukea somaattisesta tai muustakaan näytöstä.
Aiemmat tuomiot perustuivat osaltaan sen aikaisiin tutkimusmenetelmiin, kuten vammojen arviointiin uv-valolla, sekä lasten kertomaan.