Anneli Auerin ja Jens Kukan asianajajat sanovat, että korvauksia vapaudenmenetyksestä sekä ansionmenetyksistä on tarkoitus hakea.

Anneli Auer ja Jens Kukka ovat molemmat helpottuneita vapauttavasta tuomiostaan, kertovat heidän asianajajat Markku Fredman ja Kaarle Gummerus.

Aueria edustanut Fredman toteaa MTV Uutisten haastattelussa, että tuomiossa on olennaista kaksi seikkaa.

– Syyttäjillä ei ollut sellaista tukitodistelua, jota laki edellyttää ja tämän lisäksi puolustuksen näyttö osoitti, että rikoksia ei ole tapahtunut, Fredman sanoo.

Fredman kertoo, että vapauttava päätös on ollut Auerille helpotus.

Markku Fredman kertoo, että tarkoitus on hakea korvausta istutusta tuomiosta.

Auer itse kommentoi tiedotteessa, että aiemmat tuomiot olivat raskas taakka.

– Olen menettänyt suurimman osan lasten nuoruudesta enkä saanut itse kasvattaa heitä. Suren sitä, mitä nuorimmille lapsille on tapahtunut sijaishuollon aikana ja millaiset traumat heille on siitä aiheutunut, Auer kirjoitti tiedotteessa.

Korvausten aika tulee

Anneli Auer sekä Jens Kukka ovat tuomionsa asiasta jo istuneet.

Syyttäjä ei ole kuitenkaan vielä kertonut, aikooko valittaa asiasta hovioikeuteen ja täten tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Mikäli tuomio jää lainvoimaiseksi, alkaa korvausten hakeminen.