Anneli Auer toivoo, että asia ei jatku hovioikeuteen.
Seksuaalirikos- ja pahoinpitelytuomioista vapautunut Anneli Auer kertoo olevansa tyytyväinen, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi tänään "oikeaan osuneen tuomion".
Hän sanoo, että tuomio ei kuitenkaan poista sitä, että hänen elämästään on mennyt 20 vuotta oikeustaisteluihin lähtien siitä, kun hänen miehensä murhattiin
– Minun näkökulmastani seksuaalirikosjuttu on samaa jatkumoa murhajutulle, Auer kirjoittaa tiedotteessa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi tänään antamassa tuomiossaan Auerin ja Jens Kukan syytteet Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Oikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet kokonaisuudessaan.
Syyttäjän näyttö perustui oikeuden mukaan keskeisesti kolmen nuorimman lapsen vuonna 2011 antamiin kertomuksiin, mutta niistä ei oikeudessa saatu tukea.
Lapset sittemmin peruivat kertomuksiaan, mutta Auer ja Kukka olivat ehtineet jo kärsiä vankeustuomionsa.
Auer vaatii selvitystä aiempiin tuomioihin johtaneista tapahtumista
Auer sanoo aiempien tuomioiden olleen raskas taakka.
– Olen menettänyt suurimman osan lasten nuoruudesta enkä saanut itse kasvattaa heitä. Suren sitä, mitä nuorimmille lapsille on tapahtunut sijaishuollon aikana ja millaiset traumat heille on siitä aiheutunut, Auer kirjoittaa.
Hän myös sanoo menettäneensä maineensa.
–Toivon että vääriin tuomioihin johtaneista tapahtumista tehdään perusteellinen ja puolueeton selvitys lähtien Satakunnan poliisin toimista, jotka johtivat väärään murhasyytteeseen.
Auer toivoo, että asia ei jatku hovioikeuteen.