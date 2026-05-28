Vaikka seksuaalirikossyytteiden puiminen on päättynyt, ei Anneli Auerin asioiden käsittely tuomioistuimissa ole kokonaan loppunut, arvioi MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö.
Valtakunnansyyttäjä kertoi tänään, ettei se valita Anneli Auerin ja Jens Kukan käräjäoikeudessa hylätyistä seksuaalirikossyytteistä. Sen sijaan se pyytää hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista.
MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo Huomenta Suomen uutisissa, että syyttäjän päätös tarkoittaa, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttava tuomio Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikossyytteistä jää voimaan.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi Auerin ja Kukan seksuaalirikossyytteet, joista nämä olivat jo ehtineet istua vankeustuomiot.
– Siltä osin tämä jää nyt tähän, Palmén kertoo.
– Se on varmaan erittäin suuri helpotus Anneli Auerille ja tälle hänen entiselle miesystävälleen Jens Kukalle.
Tuomio veti syyttäjien näytöltä kaiken pohjan
Syyttäjä oli aiemmin ilmoittanut tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuomioon. Nyt se kuitenkin päätti valittaa vain käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista.
Valtakunnansyyttäjä kertoo tiedotteessa olettavansa, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä. Tässä yhteydessä syyttäjä viittaa siihen, että Auerin lapset, joiden lapsuusajan kertomuksiin syytteet perustuivat, olivat aikuisena peruneet kertomuksensa.