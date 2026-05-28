Rikostoimituksen päällikkö: Tämän takia syyttäjä ei lähtenyt taisteluun Auerin seksuaalirikossyytteistä 2:12 MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo mitä syyttäjän päätös tarkoittaa Auerille. Julkaistu 12 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Vaikka seksuaalirikossyytteiden puiminen on päättynyt, ei Anneli Auerin asioiden käsittely tuomioistuimissa ole kokonaan loppunut, arvioi MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö. Valtakunnansyyttäjä kertoi tänään, ettei se valita Anneli Auerin ja Jens Kukan käräjäoikeudessa hylätyistä seksuaalirikossyytteistä. Sen sijaan se pyytää hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén kertoo Huomenta Suomen uutisissa, että syyttäjän päätös tarkoittaa, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttava tuomio Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikossyytteistä jää voimaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi Auerin ja Kukan seksuaalirikossyytteet, joista nämä olivat jo ehtineet istua vankeustuomiot. – Siltä osin tämä jää nyt tähän, Palmén kertoo. – Se on varmaan erittäin suuri helpotus Anneli Auerille ja tälle hänen entiselle miesystävälleen Jens Kukalle. Lue myös: Valtakunnansyyttäjä teki päätöksensä Auerista Tuomio veti syyttäjien näytöltä kaiken pohjan Syyttäjä oli aiemmin ilmoittanut tyytymättömyyttään käräjäoikeuden tuomioon. Nyt se kuitenkin päätti valittaa vain käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista ja avustajien palkkioista. Valtakunnansyyttäjä kertoo tiedotteessa olettavansa, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä. Tässä yhteydessä syyttäjä viittaa siihen, että Auerin lapset, joiden lapsuusajan kertomuksiin syytteet perustuivat, olivat aikuisena peruneet kertomuksensa.

Palmén arvioi, että syyttäjä ei hae valituslupaa seksuaalirikostuomioiden osalta, koska käräjäoikeuden tuomio tyrmäsi syytteet niiden osalta niin selvästi.

– Siinä mielessä ei ole yllättävää, että he eivät tästä lähde valittamaan, Palmén arvioi.

Hänen mukaansa syyttäjien näytöltä oli viety pois kaikki pohja, kun lapset muuttivat kertomustaan.

Syytteitä puitu toista kymmentä vuotta, eikä loppua näy

Auerin syytteitä asiassa on selvitetty jo noin 15 vuoden ajan.

Auerin nuorimmat lapset olivat kertoneet väitetyistä seksuaalirikoksista sijaisvanhemmilleen vuonna 2011. Auer ja Kukka saivat asiasta sittemmin seitsemän ja puolen vuoden ja kymmenen vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset.

Aikuisiksi kasvettuaan, kun Auer ja Kukka olivat jo kärsineet vankeustuomionsa, lapset peruivat puheensa. Asia palasi käräjäoikeuden käsiteltäväksi korkeimman oikeuden purettua Auerin ja Kukan tuomion joulukuussa 2024.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet yksimielisesti.

Palmén kertoo, että Auerista tullaan todennäköisesti kuulemaan vielä. Sen lisäksi, että syyttäjä pyytää valituslupaa asiassa käsiteltyjen pahoinpitelyiden ja avustajien palkkioiden suuruuden suhteen, tulevat Auerin ja Kukan osalta ajankohtaiseksi niin sanotut koppikorvaukset. Auer ja Kukka ovat oikeutettuja korvauksiin ajasta, jonka he ovat istuneet syyttöminä vankilassa.

On mahdollista, että korvausvaatimuksia ei hyväksytä sellaisenaan, jolloin myös niistä joudutaan käymään oikeutta.

