Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla.
Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 -panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa.
Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä sataa ajoneuvoa kohden.
Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut.
Juttua korjattu kello 18.06: Valmet Automotivella oli syksyllä muutosneuvottelut, ei yt-neuvottelut.