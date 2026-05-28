Anneli Auerin hylättyjen seksuaalirikossyytteiden käsittely tuomioistuimissa päättyy.

Valtakunnansyyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Kukan vapauttavasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa seksuaalirikosten osalta.

Sen sijaan valtakunnansyyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista.

– Niin sanotun pääasian valittamatta jättäminen perustuu sille olettamalle, että hovioikeuden seksuaalirikossyytteet hyväksyvä tuomio ei olisi enää todennäköinen syyttäjän käytössä olevalla näytöllä ottaen myös huomioon asianomistajien muuttuneet kertomukset, syyttäjän tiedotteessa kerrotaan.

Syyttäjä kertoi aiemmin kuun alussa, että se on tyytymätön Auerin vapauttamaan tuomioon. Syyttäjäryhmä halusi tutustua perusteellisesti käräjäoikeuden tuomioon ennen päätöstä valittamisesta.

Jens Kukan asianajaja Kaarle Gummerus kertoo MTV:lle, että hänen päämiehensä on erittäin tyytyväinen.

– Olemme toki äärimmäisen tyytyväisiä, että syyttäjät päättivät etteivät vie asiaa eteenpäin, hän sanoo.

Gummeruksen mukaan pahoinpitelyasia liittyy ainoastaan Aueriin, eikä ollenkaan hänen päämieheensä.

Korkein oikeus purki edellisen tuomion

Käräjäoikeus hylkäsi viime kuussa Auerin ja Kukan syytteet seksuaalirikosasiassa, jossa asianomistajina olivat Auerin lapset. Oikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet kokonaisuudessaan.

Tapausta on selvitetty jo noin 15 vuoden ajan.

Auerin nuorimmat lapset olivat kertoneet väitetyistä teoista olivat kertoneet sijaisvanhemmilleen vuonna 2011. Auer ja Kukka saivat tapahtumista seitsemän ja puolen vuoden ja kymmenen vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset.