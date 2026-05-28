Syyttäjä kertoo, mistä valittaa Auer-asiassa: "Ihan höttöä"

Syyttäjä piti kuitenkin vielä merkityksellisempänä seikkana sitä, että uskooko syyttäjä, että hovioikeuden tuomio olisi todennäköisesti langettava ja kaikki syytteet hyväksyttäisiin.

Miksi seksuaalirikoksista ei valitettu?

Rikostoimituksen päällikkö: Tämän takia syyttäjä ei lähtenyt taisteluun Auerin seksuaalirikossyytteistä

– Vasta-argumentaatio loistaa poissaolollaan tässä tuomiossa, hän sanoo.

Koivisto kertoo myös, että syyttäjä oli pettynyt käräjäoikeuden tuomion rakenteeseen. Siinä ei hänestä riittävästi käyty läpi syytteen puolesta puhuneita seikkoja.

Anneli Auerin käräjillä hylätyistä seksuaalirikossyytteistä ei valiteta hovioikeuteen ja näin asian pääkokonaisuus jää lainvoimaiseksi. Valtakunnansyyttäjä on kuitenkin tyytymätön periaatteellisista asioista.

Ihmettelee pahoinpitelyratkaisuja

– Hyvin tekninen, mutta hyvin periaatteellinenkin kysymys, Koivisto kertoo.

Syyttäjät katsovat myös, että syytettyjen avustajien saamissa palkkioissa olisi virheitä. Koiviston mukaan jokaisella avustajalla on liikaa tuntilaskutusta, yksi avustajista on käyttänyt liian suurta tuntipalkkiota ja lisäksi syyttäjä pitää osaa laskutuista toimista perusteettomana.

– Siellä on paljon sellaista ylimääräistä ja outoja toimenpiteitä, joita ei lainkaan pitäisi valtion korvata. Voisi sanoa, että ihan sellaista höttöä, joka ei tähän asiaan liity, Koivisto sanoo.