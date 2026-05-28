Syyttäjä on tyytymätön hylättyihin pahoinpitelysyytteisiin ja avustajien saamien palkkioiden suuruuteen.
Anneli Auerin käräjillä hylätyistä seksuaalirikossyytteistä ei valiteta hovioikeuteen ja näin asian pääkokonaisuus jää lainvoimaiseksi. Valtakunnansyyttäjä on kuitenkin tyytymätön periaatteellisista asioista.
Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto kertoo, että syyttäjä hakee valituslupaa liittyen syytettyjen avustajien palkkioihin ja korkeimman oikeuden aikanaan purkamien pahoinpitelytuomioiden rangaistusten osalta.
Koivisto kertoo myös, että syyttäjä oli pettynyt käräjäoikeuden tuomion rakenteeseen. Siinä ei hänestä riittävästi käyty läpi syytteen puolesta puhuneita seikkoja.
– Vasta-argumentaatio loistaa poissaolollaan tässä tuomiossa, hän sanoo.
Muotoseikoista valituksia ei tehdä.
Miksi seksuaalirikoksista ei valitettu?
Koivisto kertoo, että syyttäjä on yhä sitä mieltä, että sillä olisi hovioikeudessa niin sanottu riittävä näyttö, eli todennäköisiä syitä syytteen tueksi. Koivisto sanoo olevansa vakuuttunut, että näyttö olisi riittävä.
Syyttäjä piti kuitenkin vielä merkityksellisempänä seikkana sitä, että uskooko syyttäjä, että hovioikeuden tuomio olisi todennäköisesti langettava ja kaikki syytteet hyväksyttäisiin.