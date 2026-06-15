Zelenskyi vieraili vaurioituneella luostarilla ja kommentoi samalla tulevaa G7-maiden kokousta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili maanantaina Kiovan Pecherskin luostarissa, joka vaurioitui pahoin Venäjän ilmaiskun yhteydessä. Kyseinen luostari on yksi Ukrainan tärkeimmistä kulttuuri- ja uskonnollisista symboleista sekä Unescon maailmanperintökohde.
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Yön aikana tehdyissä Venäjän ilmaiskuissa kuoli viranomaisten mukaan yhteensä kymmenen ihmistä eri puolilla Ukrainaa.
Kiovan Pecherskin luostari vaurioitui iskuissa pahasti. Sen historia ulottuu vuoteen 1051. Ranskan ulkoministeri vertasi iskua Notre Damen katedraalin pommittamiseen Pariisissa.
Venäjä kiisti osuneensa luostariin ja väitti, että rakennus vaurioitui yhdysvaltalaisvalmisteisen Patriot-ilmatorjuntaohjuksen osumasta. Presidentti Zelenskyi kuitenkin sanoi paikan päällä, että luostariin osui venäläinen drooni.
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Zelenskyi: Putin ei halua keskustella rauhasta
Presidentti Zelenskyi kertoi maanantaina, että hän oli tarjonnut Venäjän presidentille Vladimir Putinille mahdollisuutta tavata kasvotusten tällä viikolla Ranskassa järjestettävän G7-huippukokouksen yhteydessä. Zelenskyin mukaan Yhdysvallat ja Euroopan maat kannattivat tapaamista, mutta Venäjä ei ollut valmis keskusteluihin.