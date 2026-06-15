Saksan liittokansleri Friedrich Merz on kommentoinut Ukrainan sodan tilannetta.
Merz toteaa Ukrainan olevan uudenlaisessa voima-asemassa, jossa Venäjä ei pysty voittamaan sotilaallisesti. Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
– Ensimmäistä kertaa ikkuna voi olla avoimena diplomatialle, Merz sanoo.
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Merz sanoo myös haluavansa keskustella Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa G7-kokouksen yhteydessä Ranskassa.
G7-maiden huippukokous alkaa tiistaina Ranskan Evianissa.