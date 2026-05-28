Vakavista rikoksista syytetylle Auerille ei haluttu ennen oikeudenkäyntiä antaa laajaa puolustuspuheenvuoroa. Sen vuoksi vankilahaastattelu jäi kokonaan julkaisematta, kirjoittaa MTV:n uutispäällikkö ja rikostoimittaja Päivi Hannula.

Haastattelin Anneli Aueria Saramäen vankilan tapaamistilassa Turussa helmikuussa 2012.

Olin tavannut Auerin useasti ennenkin. Alkusyksystä 2011 MTV3-kanavalla esitetyssä 45 minuuttia -ohjelmassa julkaistiin pitkä insertti, jossa tapasin Auerin hänen kotonaan. Haastatteluhetkellä hänet oli juuri vapautettu murhasyytteistä hovioikeudessa ja piinan piti olla ohi. Hän odotti kovasti, milloin saisi lapsensa kotiin.

Median suhtautuminen Aueriin muuttui yhdessä yössä, kun hänet vangittiin uusista rikoksista. Miten laajasti hänen voisi antaa puolustautua, kun virallista tietoa syytteiden sisällöstä ei saatu juuri lainkaan? Satakunnan kansa oli uutisoinut nimettömästä poliisilähteestä saamansa tiedon, jota siteerattiin laajasti. Uutisen mukaan Auerin ja Kukan rikoksista oli olemassa kiistaton kuvatallenne.

Tilanne oli absurdi. Vakavien väkivalta- ja seksuaalirikosten lisäksi Aueria epäiltiin muun muassa eläinsuojelurikoksesta.

Lisäksi tiedossa oli, että epäiltyinä uhreina olivat Auerin omat lapset. Medialla oli journalistin ohjeiden mukainen velvollisuus suojata visusti heidän henkilöllisyyttään. Teonkuvauksia oli erittäin vaikea julkaista ilman, että heidän henkilöllisyytensä paljastuisi.

Auer vaati avoimuutta

Matkustimme kuvaajan kanssa Turkuun helmikuussa 2012, koska ajatuksenamme oli kuulla Auerin kanta tapahtumiin seksuaalirikosten oikeudenkäynnin kynnyksellä. Harkitsisimme haastattelun tekemisen ja taustakeskustelun jälkeen, voitaisiinko haastattelua julkaista miltään osin.

Vankilassa kohtasin Auerin, joka oli pöyristynyt saamistaan syytteistä. Sanat menivät helposti sekaisin, sillä kovin montaa vierailijaa ei ollut kuukausien aikana käynyt. Vastaukset olivat kuitenkin järkeviä, vaikka moni olisi saattanut samassa tilanteessa voida henkisesti hyvin huonosti. Hän uskoi, että kaikki vielä selviäisi, sillä syytteenkuvaukset olivat hänen mielestään erittäin epäuskottavia.

Auer vaati, että syytteiden sisällöstä pitäisi kertoa julkisuuteen.