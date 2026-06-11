Kolme lasta ja heidän äitinsä kuolivat tulipalossa viime itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa.

Savonlinnan perhesurmasta syytetyn oikeudenkäyntiavustajan Ville Kestilän mukaan vastaaja, eli surmista epäilty, kiistää kaikki syytteet.

Hän ei myöskään ymmärrä väitteitä siitä, että hän vain esittäisi oikeudessa surevaa puolisoa ja isää.

– Hän kokee äärimmäistä ahdistusta ja surua menetyksestään. Hän ei ymmärrä oikeudessa esitettyä käsitystä siitä, että hän vain esittäisi surevaa, Kestilä sanoo.

Savonlinnan perhesurman käsittely alkoi tänään käräjäoikeudessa.

Epäillyt henkirikokset tapahtuivat viime itsenäisyyspäivänä Savonlinnassa.

Tulipalossa kuolivat 20-vuotias nainen, 3-vuotiaat kaksospojat ja perheen 1-vuotias kuopuslapsi.

Poliisin mukaan 22-vuotias mies sytytti omakotitalon palamaan useista eri paikoista ja poistui talosta ilman vaatteita.

Syytetty on kertonut esitutkinnassa yrittäneensä pelastaa perhettään.

Katso video yltä: Näin syytetty näkee tapahtumat

Omaisten asianaja: Ulkopuolisen tekijän mahdollisuus suljettu pois

Uhrin omaisia avustavan asianajan Kari Erikssonin mukaan tutkinnassa saatu näyttö ei tue sitä, että tulipalon olisi sytyttänyt ulkopuolinen henkilö.

– Tässä on tehty erittäin tarkka tutkinta, jossa ulkopuolisen tekijän mahdollisuus on pystytty sulkemaan pois. On selvitetty, että palo on lähtenyt liikkeelle sisältä. Siellä ovat olleet paikalla ainoastaan uhrit ja täällä (oikeudessa) oleva vastaaja, Eriksson sanoo.

Pitkän linjan asianajaja Eriksson sanoo tapauksen koskettaneen häntä syvästi.

– Se, miten asiassa on toimittu, tulee mieleen julmuus ja vakaa harkinta ja tietoisuus, mitä tulee tapahtumaan.

– Tämä on yksi järkyttävimmistä jutuista mitä minulla on ollut, Eriksson sanoo.

Syyttäjä vaatii lasten isälle rangaistusta neljästä murhasta.

Jutun ingressiä korjattu kello 15.33. Tulipalossa kuoli kolme lasta, ei neljä, kuten jutussa aluksi sanottiin.

Video alla: "Yksi järkyttävimmistä jutuista, mitä minulla on ollut"