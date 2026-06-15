Pelastuslaitoksella on ollut erikoinen pelastustehtävä Vaasassa Kolkinsillalla.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että Kolkin sillan kupeessa joen varressa kävellyt henkilö luiskahti penkalta rantaveteen. Luiskahduksen seurauksena henkilö jäi jaloistaan kiinni pajukkoon.
– Henkilö pysyi veden pinnan yläpuolella pelastuslaitoksen saapumiseen asti, kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan.
Pelastuslaitos nosti henkilön ylös vedestä, ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa.
Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.