Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikostapaus on nyt käsitelty loppuun.
Anneli Auer ja Jens Kukka ovat helpottuneita syyttäjän päätöksestä olla valittamatta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta.
Käräjäoikeus vapautti Auerin ja Kukan seksuaalirikosasiassa, jossa asianomistajina olivat Auerin lapset.
Tapausta on selvitetty jo noin 15 vuoden ajan, ja Auer sekä Kukka ovat jo kärsineet asiassa vankeustuomion.
Aikuisiksi kasvettuaan lapset peruivat puheensa seksuaalirikoksista, korkein oikeus purki tuomion ja asia palasi käräjäoikeuteen.
Nyt syyttäjä on ilmoittanut, ettei aio valittaa uudesta käräjäoikeuden tuomiosta enää hovioikeuteen.
– Kyllähän tämä oli odotettu ratkaisu, sanoo Anneli Auerin asianajaja Markku Fredman.
Fredman kertoo Auerin huokaisseen helpotuksesta syyttäjän päätöksen tultua.
Molemmat asianajajat kertovat päämiehiensä olevan helpottuneita syyttäjän ratkaisusta.