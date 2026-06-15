Kesäkausi ja erityisesti juhannus näkyvät Alkon myynneissä.

Kesällä suomalaisten juomamaku muuttuu kepeämpään ja raikkaampaan suuntaan, kertoo Alko tiedotteessaan.

Kesäkausi näkyy Alkossa monenlaisten ilmiöiden muodossa. Ennusteiden mukaan yli neljännes koko vuoden juomien litramyynnistä myydään kesäkuukausina. Mökki- ja matkailupaikkakunnilla myynti voi nousta jopa puoleen koko vuoden tasosta.

Eniten asiakasmäärät kasvavat Alkon mukaan Nauvon, Kustavin, Puumalan, Hauhon, Savitaipaleen, Kuhmoisten, Padasjoen, Sysmän sekä Kuortin myymälöissä. Esimerkiksi Nauvossa kesäasiakkaat yli triplaavat asiakasmäärän.

Juhannuksen juomasuosikit

Muun muassa kuohuviinien litramyynti kasvaa kesäkuukausina 30 prosenttia.Shutterstock

Kesäkausi polkaistaan kunnolla käyntiin juhannusviikolla. Alkon tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindströmin mukaan juhannus näkyy Alkossa niin asiakasvirrassa kuin ostoskorien sisällössä. Juomissa näkyy kolme trendiä: raikkaus, kesän ruokamaut ja helppous.

– Raikkautta edustavat keveät ja hedelmäiset valkoviinit. Roseeviinien menekki kasvaa ja ne ovat oivallisia kesäruokien kanssa, oli lautasella sitten savulohta uusilla perunoilla tai grilliherkkuja, Lindström kertoo tiedotteessa.