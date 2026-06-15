Yhdysvallat ja Iran pääsivät maanantaina sopuun. Sopimuksen myötä Hormuzinsalmi avataan.
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Antti Kaikkonen (kesk.) ja Jarmo Lindberg (kok.) suhtautuvat varovaisen optimistisesti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen alustavan rauhan syntymiseen.
Keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Kaikkonen pitää rauhansopimuksen syntymistä myönteisenä uutisena.
– Ensin täytyy odottaa, että sopimus syntyy ja senkin jälkeen pari kolme kuukautta eteenpäin, miten hyvin sopimus pitää. Aika näyttää, toivotaan parasta.
Yhdysvallat ja Iran pääsivät maanantaina sopuun. Maat sopivat taisteluiden päättämisestä ja Hormuzinsalmen avaamisesta.
Mediatietojen mukaan perjantaina allekirjoitettava sopimus aloittaisi tulitauon 60 päiväksi, jonka aikana neuvoteltaisiin lopullisesta rauhasta.
Iranilla on 10 kohdan lista, josta se ei ole antanut tähän mennessä periksi. Yksi listan kohdista on ydinenergiatuotannon jatkaminen, eli uraanin rikastaminen.
– Ydinaseet ovat asian ytimessä, Kaikkonen kommentoi.
Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelän mukaan Iranin neuvotteluasema on vahva, eikä hän usko, että sopimus jää kiinni ydinenergiakysymyksistä.