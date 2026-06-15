Poliisi on antanut jalkapallon Veikkausliigassa pelaavalle HJK:lle päätöksen järjestyshäiriöihin sovellettavista seuraamuksista.
HJK tiedottaa, että poliisi tulee sulkemaan tiettyjä katsomolohkoja, mikäli ottelutapahtumissa ilmenee vakavia järjestyshäiriöitä. Jatkuvasta häiriökäytöksestä rangaistus kovenee pahimmillaan siihen, että HJK pelaa kotiottelunsa ilman katsojia.
HJK kertoo tehneensä töitä ottelutapahtuman turvallisuuden eteen ja korostaa, että ottelutapahtuman turvallisuus menee kaiken muun edelle.
HJK:n kannattajakatsomo on ollut kauden viidessä ensimmäisessä ottelussa suljettuna viime marraskuussa pelatun KuPS-ottelun tapahtumien vuoksi. Tuolloin kannattajapääty aiheutti merkittäviä häiriöitä ottelulle polttamalla soihtuja ja ampumalla ilotulitteita. Ottelu keskeytettiin kahteen otteeseen.
Aihetta koskevassa tiedotteessaan HJK esittää huolen siitä, että nyt tehtyä päätöstä on mahdollista manipuloida seurayhteisön ulkopuolelta.
– Pahimmassa tapauksessa on mahdollista, että kannattajien katsomonosa määrätään suljettavaksi ulkopuolisen henkilön häiriökäytöksen takia.
– HJK katsoo, että seuroja koskevien päätösten tulisi olla tasavertaisia kaikille valtakunnallisesti.
HJK:n kannattajapääty on tällä kaudella ensimmäistä kertaa auki keskiviikkona pelattavassa ottelussa, jossa vastassa on sarjakärki FC Inter.