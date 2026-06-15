Thierry Neuvillen tulevaisuus rallin MM-sarjassa on edelleen avoimena.
Hyundain tähtikuljettajan kausi on ollut vaikea. Alkukausi tuotti belgialaiselle runsaasti pettymyksiä, mutta viime kuukausina suunta on kääntynyt parempaan.
Toukokuussa Neuville nappasi Portugalin MM-rallissa kauden ensimmäisen voittonsa ja on pystynyt keräämään jälleen alkukautta tasaisemmin pisteitä.
Silti katseet ovat jo ensi vuodessa, jonka ympärillä pyörii enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Neuville myöntää suoraan, ettei kausi ole ollut hänen odotustensa mukainen.
– Viimeisten neljän kilpailun aikana olemme pystyneet keräämään enemmän pisteitä kuin tallikaverimme, joten se on positiivinen asia, Neuville sanoi MTV Urheilun haastattelussa.
Belgialaisen mukaan erityisesti kauden alku oli vaikea.
– Ensimmäiset kolme rallia olivat haastavia, etenkin minulle. Keniassa ja Kroatiassa olisimme voineet ottaa hyviä pisteitä, mutta menetimme ne. Se ei ollut tyydyttävää.
Rallin MM-sarja siirtyy ensi kaudella uuteen aikakauteen, kun nykyiset Rally1-autot poistuvat käytöstä ja tekniset säännöt muuttuvat merkittävästi.
Samaan aikaan useiden valmistajien tulevaisuuden suunnitelmat ovat edelleen osittain avoimena. Epävarmuus heijastuu myös kuljettajamarkkinoihin.
Neuville ei vielä tiedä, missä tai edes millaisessa roolissa hänet ensi vuonna nähdään.
– Ei, en todellakaan osaa sanoa, Neuville sanoi suoraan.
Jotain puuhaa Neuville suunnittelee ensi vuodeksikin, mutta suunnitelmat ovat edelleen auki.