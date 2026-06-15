– Ei, en todellakaan osaa sanoa, Neuville sanoi suoraan.

Neuville ei vielä tiedä, missä tai edes millaisessa roolissa hänet ensi vuonna nähdään.

– Ensimmäiset kolme rallia olivat haastavia, etenkin minulle. Keniassa ja Kroatiassa olisimme voineet ottaa hyviä pisteitä, mutta menetimme ne. Se ei ollut tyydyttävää.

– Tulen olemaan mukana jossakin. Mutta miten, missä ja milloin, sitä en vielä tiedä, hän paljasti.