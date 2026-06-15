Kotkassa on raivattu Kymin lentokentän vierestä löytynyt sotilasräjähde.
Poliisi sai eilen iltapäivällä lmoituksen epäillystä sotilasräjähteestä Kymin lentokentän läheisyydestä.
Sivullinen henkilö havaitsi ruosteisen sotilasräjähteen Kymin lentokentän vierestä. Alue eristettiin, poliisi pyysi Puolustusvoimilta virka-apua ja epäilty räjähde haettiin alueelta pois.
Puolustusvoimat hoitaa räjähteen hävittämisen.
Epäilty räjähde oli mahdollisesti kranaatinheittimen panos.
Alueella järjestettiin viikonloppuna Jukolan viesti. Tehtävästä ei poliisin mukaan kuitenkaan aiheutunut vaaraa sivullisille.