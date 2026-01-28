Asunnottomuus nousi viime vuonna toista vuotta peräkkäin, selviää valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen selvityksestä.
Asunnottomien määrä on kasvanut viidenneksellä vuodesta 2024.
Vaikka yksinelävistä asunnottomista valtaosa on miehiä, edellisvuoteen verrattuna asunnottomuus kasvoi erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.
Vuokranantaja Y-säätiön mukaan asunnottomuuden kasvu kertoo siitä, että palvelut eivät pysty vastaamaan avun tarpeeseen. Y-säätiön mukaan ihmiset eivät myöskään saa apua ajoissa.
Lue myös:
Nina muistaa, kuinka sulki kotinsa oven viimeisen kerran: "Tajusin, että olen mokannut"
Kodittomuuden kokeneet kertovat karuista öistä kaduilla ja narkkikämpissä: "Sielu revitään kahtia"
Yhä useampi päätyy kadulle asumaan – "Tukiin tehdyt leikkaukset vaikuttavat"
Asunnottomuus lisääntyy jo toista vuotta peräkkäin – hallituksen tavoite karkaamassa
Janne, 12, karkasi kotoa ja ajautui kodittomana vankilakierteeseen – yksi kohtaaminen käänsi elämän suunnan
Asian ytimessä.doc: Koti kadulla
Rautatieasemalla torkkuu 16 vuotta kodittomana ollut mies, kolme asunnotonta nuorukaista pakenee kylmyyttä kauppakeskukseen.
Koti kadulla -dokumentissa entiset ja nykyiset asunnottomat kertovat, millaista on elämä ilman kotia: se repii sielun kahtia.
11:55
Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.