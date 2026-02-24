Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan pysäköintitalon kattotaso suljetaan toistaiseksi kokonaan, Helsingin Uutiset kertoi tiistaina.
Asiasta lehdelle kertoi parkkitaloa hallinnoivan Jätkäsaaren Pysäköinti -yhtiön toimitusjohtaja Mikko Syrjänen. Syrjäsen mukaan pysäköintitalon ylin taso suljetaan tilapäisesti kokonaan eikä sinne jatkossa pääse lainkaan.
Vajaan vuoden aikana neljä ihmistä on kuollut pudottuaan parkkitalon katolta. Viime kesänä kuoli kaksi teini-ikäistä tyttöä, ja kolmas kuolemantapaus tapahtui mediatietojen mukaan viime marraskuussa. Viimeisin kuolemantapaus tapahtui pari viikkoa sitten.
Alueen asukkaat alkoivat viimeisimmän tapauksen jälkeen kerätä adressia, jossa Helsingin kaupunkia pyydetään ryhtymään toimiin katon turvallisuuden parantamiseksi.
Jätkäsaaren Pysäköinti on Helsingin kaupungin tytäryhtiö.