Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Alueen asukkaat alkoivat viimeisimmän tapauksen jälkeen kerätä adressia , jossa Helsingin kaupunkia pyydetään ryhtymään toimiin katon turvallisuuden parantamiseksi.

Vajaan vuoden aikana neljä ihmistä on kuollut pudottuaan parkkitalon katolta. Viime kesänä kuoli kaksi teini-ikäistä tyttöä, ja kolmas kuolemantapaus tapahtui mediatietojen mukaan viime marraskuussa. Viimeisin kuolemantapaus tapahtui pari viikkoa sitten.

Apua on saatavilla

Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Puhelimessa vastaavat kriisityöntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset, ja voit puhua heille nimettömästi ja luottamuksellisesti.