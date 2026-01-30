Anna saa aamukahvinsa ja päivän tupakat roskiksista.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepassa Helsingin Itä-Pasilassa käy tohina. Ihmiset ovat tulleet sisätiloihin lämmittelemään ja täydentämään talvivaatevarastojaan. Tarjolla on myös ruokaa ja lämmintä juotavaa.

Anna on ollut vailla omaa kotia jo viiden vuoden ajan. Nyt hän tarkastelee Vepassa käyville lahjoitettuja villahousuja. Ne näyttävät sopivilta ja Anna pakkaa lämpimät villahousut reppuunsa.

Kuten tuoreesta Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen selvityksestä kävi ilmi, asunnottomuuteen vaikuttavat useat tekijät.

Näin myös Annan tapauksessa. Anna suostuu kertomaan asunnottomuudestaan MTV Uutisille.

– Elämäntilanteen muutokset tässä vuosien varrella. Toki tiedän, tämä on vain tilapäinen olotila, mutta joka kerta se on hankalaa. Pudottaa sut pohjalle, Anna kertoo.

Osa elää "puolimaailmassa" ja he eivät näy tilastoissa

Suomen talvi on asunnottomalle karu.

– Ihminen sopeutuu vaikka mihinkä, mutta ulkoiset puitteet, kuten kylmyys, pakkanen, rahattomuus, nehän luovat näitä haasteita, Anna luettelee.

Vailla Vakinaista asuntoa ry:stä arvioidaan, että kaikki asunnottomat eivät tilastoissa näy. Osa heistä on talven pakkasillakin ulkona, rappukäytävissä ja ostoskeskuksien uumenissa.

– Osa ihmisistä ei hakeudu ollenkaan näihin julkisiin palveluihin. Sinne on syntymässä sellainen populaatio, joka elää elämäänsä ns. puolimaailmassa, virallisen yhteiskunnan ulkopuolella ja heitä on sieltä melko vaikea saada edes palveluihin. Ja sen tyyppisen populaation syntyminen on erittäin huono asia, kertoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n palvelupäällikkö Jussi Lehtonen.

Suurin osa, 64 prosenttia, Suomen asunnottomista majoittuu tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona.

Ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa tai vastaavissa paikoissa yöpyy tuoreen selvityksen mukaan 17 % asunnottomista.

"Ihana enkeli"

Anna majoittuu tällä hetkellä uuden tuttavan luona.

– Nyt olen löytänyt tällaisen ihanan enkelin, joka on majoittanut minua omassa pienessä asunnossaan, koska hänellä on sydän, Anna kertoo.

Asunnottomille on tarjolla myös hätämajoitusta ja erilaisia tukiasumisen muotoja – palvelut vaihtelevat kunnittain.

Anna on kokenut, että asunnottomille suunnatut tukiasumisen muodot eivät tue hänen tarpeitaan.

– Turhan meluisaa ja levotonta. Ärsyttää se, että oletetaan, että koditon on päihteiden käyttäjä ja minua kohdellaan sillä tavalla, vaikka en käytä päihteitä, Anna sanoo.

Selvityksen mukaan päihde- ja mielenterveysongelmat ovat osa syistä asunnottomuuden taustalla, mutta vastaajien mukaan keskeisiä syitä ovat myös sosiaaliturvan muutokset sekä elin- ja asumiskustannusten nousu.

Työttömyys, talousvaikeudet ja vuokranmaksuongelmat listattiin myös syinä, jotka vaikeuttavat ihmisten mahdollisuuksia säilyttää tai saada asunto.

2:06 Katso uutisjuttu asunnottomuudesta: Määrät nousseet lukuisissa Suomen kaupungeissa.

Pohjalta ponnistaminen vaatii valtavasti oma-aloitteisuutta

Anna kokee, että Suomessa asunnottoman on mahdollista saada apua. Avun saaminen vaatii kuitenkin oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja energisyyttä.

– Apuahan saa, jos osaa pyytää oikealta taholta, Anna sanoo.

Anna on itse viime ajat kiertänyt useita virastoja. Hän kokee, että apu on pirstaloitunut eri paikkoihin.

– Ihmistä ei nähdä kokonaisuutena. Nähdään vain osa-alueina, jotka on eriytetty. Sen vuoksi joutuu juoksemaan erilaisten tahojen välillä, Anna kuvailee.

Anna on ollut vailla omaa kotia jo viisi vuotta, mutta usko huomiseen ei ole järkkynyt. Hän uskoo tilanteensa olevan tilapäinen.

– Olen omasta mielestäni selviytynyt aika hyvin. Siksi jaksan vielä hymyillä. Uskon kovasti, että asiat järjestyvät ja olen joka päivä onnellinen silti, hän kertoo.

Voimaa Anna saa toisista ihmisistä. Hän muistuttaakin vertaistuen ja kuuntelemisen tärkeydestä.

– Silloin, kun hetkeksi pysähtyy ja kuulee toisten ihmisten historiaa, omat murheet unohtuvat. Se tasapainoittaa omaa tilannetta ja antaa voimaa. Minä en todellakaan ole yksin. Toivottavasti itse pystyn jakamaan omaa energiaani muille ihmisille, Anna ajattelee.

Asunnottomien määrä Suomessa kasvoi vuonna 2025 jo toista vuotta peräkkäin. Marraskuussa vuonna 2025 Suomessa oli 4 579 yksinelävää asunnotonta. Tämä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Katso Annan tarina artikkelin alussa olevalta videolta.