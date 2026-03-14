Aada Kanto tuplasi Suomen mitalitilin alppihiihdon nuorten MM-kilpailuissa Norjan Narvikissa, kun suomalaislaskija nappasi naisten pujottelussa pronssia.

Porin Slalomseuraa edustava Kanto oli lauantain kilpailussa avauskierroksen jälkeen vasta 11:ntenä yli kolme sekuntia kärjestä. Mitali tuli suomalaiselle itselleenkin suurena yllätyksenä.



– En oikein vieläkään usko, että tämä on totta. Minulla on ollut todella vaikea kausi, ja lähdin näihin kisoihin ilman odotuksia, 21-vuotias Kanto hämmästeli Ski Sport Finlandin tiedotteessa.



Italian Anna Trocker oli kilpailussa ylivoimainen, sillä hän kukisti hopeaa ottaneen itävaltalaisen Leonie Raichin 2,29 sekunnilla. Kannon ero voittajaan oli 3,78 sekuntia.



Useita päiviä kestänyt sade on pehmentänyt Narvikin kisarinnettä, mikä osaltaan selittää isoja aikaeroja.



Suomi saavutti nuorten MM-kilpailuissa aiemmin joukkuekilpailun hopeaa. Kisat päättyvät sunnuntaina miesten pujotteluun.