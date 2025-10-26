Kodittoman yöpaikka voi olla katu, teltta, maakellari tai kauppakeskus.

Suomi on ollut tähän saakka asunnottomuuden vähentämisen mallimaa, jota on ihailtu kansainvälisesti. Viimeisen 12 vuoden myönteisen kehityksen jälkeen kodittomuus on kuitenkin lähtenyt selvään kasvuun. Kielteinen käänne on tapahtunut viime vuoden aikana.

Sosiaalisesta mediasta tunnettu lääkäri Atte Virolainen jalkautui Helsingin yöhön ja teki karuja havaintoja. Hän hoitaa työssään lääkärinä pääasiassa potilaita, joilla on päihde- ja mielenterveyshäiriöitä.

– Kuvasin noin 80-vuotiaan vanhuksen asunnon, joka on maakellari. Toisesta paikasta löytyi lenkkipolun varressa oleva teltta. Osa asunnottomista hakeutuu asumaan metsään.

Virolainen on SDP:n kaupunginvaltuutettu Tampereella sekä aluevaltuutettu Pirkanmaalla. Virolainen julkaisi havainnoistaan videoita sosiaalisessa mediassa niin, ettei videoilla näkynyt asunnottomia, vaan pelkästään heidän yöpaikkojaan.

Yhteistyökumppanina jalkautumiselle oli Vailla vakinaista asuntoa ry:n (VVA) Yökiitäjä, joka on yöaikaan autolla liikkuva etsivän työn yksikkö.

Katso ylhäältä videolta, millaisia yöpaikkoja somelääkäri löysi kierroksellaan Helsingissä.

Yksi kodittomien yöpymispaikka on kauppakeskus Tripla Helsingin Pasilassa.