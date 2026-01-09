Päihdesairas joi itsensä joka päivä yli kolmen promillen humalaan käsidesillä ja sammui kaupungille, jonka jälkeen poliisi huolehti hänet putkaan.

Hyvinvointialue loukkasi useita päihdesairaan henkilön perustuslain turvaamia oikeuksia, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan.

Asiakas asui palvelutarpeen arvion jälkeen hyvinvointialueen vuokraamassa välivuokrausasunnossa, mutta tämä sosiaalipalvelu päättyi päihderiippuvuusongelmien vuoksi.

Tämän jälkeen asiakas on ollut asunnoton. Välivuokra-asunnon menettämisen jälkeen asiakas on viettänyt päivänsä kaupungilla ja käyttänyt päihteitä.

Poliisi on tehnyt huoli-ilmoituksia, jotka ovat johtaneet siihen, että asiakas on joko ohjattu omatoimisesti menemään tai toimitettu aikuisten sosiaalityön tai poliisin toimesta katkaisuhoitoon.

Ilmiö tuttu entuudestaan

Sakslinin mukaan kun henkilö yöpyy 200 kertaa putkassa sen sijaan, että hänen käytössään olisi sosiaalihuollon järjestämiä asumispalveluja, on ilmeistä, etteivät käytettävissä olevat sosiaalipalvelut ole vastanneet asiakkaan tarpeita.

– Laiminlyömällä soveltaa ja toimeenpanna useita keskeisiä haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan suojaksi säädettyjä oikeussäännöksiä, hyvinvointialue on loukannut useita asiakkaan perustuslain turvaamia oikeuksia, toteaa Sakslin.

Laillisuusvalvonnassa sama ilmiö on havaittu aiemminkin.

– Olen useassa ratkaisussani kiinnittänyt vakavaa huomiota siihen, että erityisesti sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveyspalvelujen saamiseen on kytketty lakiin perustumattomia mekanismeja, jotka kerta toisensa jälkeen johtavat siihen, että kaikkein eniten palveluja tarvitsevat henkilöt jäävät ilman perustuslain turvaaman ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä huolenpitoa.