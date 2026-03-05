



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Näin korkea on korkeakoulutettujen työttömyysaste | MTV Uutiset





Tuoko korkeakoulutus enää töitä? Essi on hakenut lähes sataa työpaikkaa 9:31 Viiden jälkeen: Miksi korkeakoulutus ei enää takaa työpaikkaa? Julkaistu 26 minuuttia sitten Salla Hekkala salla.hekkala@mtv.fi Korkeakoulutettujen työttömien määrä on kasvanut epätavallisen suureksi. Tammikuun lopussa heitä oli jo 65 000. Suomen tavoitteena on, että 50 prosenttia nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Moni pitkän tutkinnon suorittaneista valmistuu kuitenkin tällä hetkellä kortistoon. Näin kävi myös tradenomiksi viime toukokuussa valmistuneelle Essi Lappalaiselle. Lappalainen kertoo hakeneensa jo lähes sataa työpaikkaa, tuloksetta. Hänen mukaansa monelle on kovaa huomata, että työpaikka ei olekaan itsestäänselvyys. – Olen kokenut paljon tuskaa siitä, kun olen yrittänyt panostaa unelmatyöpaikan saamiseen. Se ei ole valitettavasti tuottanut vielä tulosta, Lappalainen toteaa. Asian ytimessä.doc – 1 000 p äivää työttömänä Juho-Pekka on kolmekymppinen korkeasti koulutettu mies, joka ei saa töitä. 1 000 päivää työttömänä näyttää työttömyyden raadollisuuden ja avaa, miltä tuntuu elää täysin työnantajien armoilla. 23:47

Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Työmarkkinoilla korkeasti koulutettujen asema on kuitenkin edelleen parempi kuin vähemmän koulutettujen. Tilastojen mukaan Suomessa oli tammikuun 2026 lopussa hieman alle 350 000 työtöntä työnhakijaa. Heistä korkeakoulutettuja on yli 65 000.

Vaikka korkeakoulutettujen määrä työttömyystilastoissa on kasvanut epätavallisen suureksi, korkeakoulututkinto suojaa kuitenkin yhä työttömyydeltä verrattuna tilanteeseen, että tutkintoa ei olisi, muistuttaa Akavan kavu- ja työllisyysjohtaja Pia Rekilä.

Rekilä mukaan suomalaisen yhteiskunnan olisi hyvä päästä myös irti ajattelusta, että vain tietyllä tutkinolla voi edetä vaikkapa johtajaksi.

– Meidän pitäisi voida kyetä vähän yleispätevämmin katsomaan sitä ihmisten pätevyyttä, Rekilä sanoo.

Rekilän mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien kannalta olisi myös tärkeää, että pitkään työttömänä olleilla olisi mahdollisuus opiskella.

– Hän pystyisi ansioluetteloonsa laittaa niitä elementtejä, että hän on ollut aktiivinen ja tehnyt omalle osaamisellensa jotain, Rekilä avaa.

Vaikka opiskelu kannattaa, Lappalainen ei olisi vielä valmis palaamaan koulun penkille.

– Näen jatko-opiskelun enemmän sellaisena asiana, mikä tulee sitten myöhemmin elämässä vastaan. Esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen sitten sen jälkeen, kun on hetken aikaa päässyt olemaan jo siellä työn ääressä, Lappalainen selittää.

Mitkä asiat työnhaussa korostuvat tällä hetkellä ja miksi juuri korkeakoulutettujen naisten työttömyys on kasvussa? Katso koko Viiden jälkeen -haastattelu jutun alusta.

Salla Hekkala MTV Uutiset Salla Hekkala työskentelee toimittajana Viiden jälkeen -ohjelmassa. Voit olla häneen yhteyksissä esimerkiksi juttuvinkeistä alla olevaan osoitteeseen.