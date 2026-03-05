Korkeakoulutettujen työttömien määrä on kasvanut epätavallisen suureksi. Tammikuun lopussa heitä oli jo 65 000.
Suomen tavoitteena on, että 50 prosenttia nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Moni pitkän tutkinnon suorittaneista valmistuu kuitenkin tällä hetkellä kortistoon. Näin kävi myös tradenomiksi viime toukokuussa valmistuneelle Essi Lappalaiselle.
Lappalainen kertoo hakeneensa jo lähes sataa työpaikkaa, tuloksetta. Hänen mukaansa monelle on kovaa huomata, että työpaikka ei olekaan itsestäänselvyys.
– Olen kokenut paljon tuskaa siitä, kun olen yrittänyt panostaa unelmatyöpaikan saamiseen. Se ei ole valitettavasti tuottanut vielä tulosta, Lappalainen toteaa.
Asian ytimessä.doc – 1 000 päivää työttömänä
Juho-Pekka on kolmekymppinen korkeasti koulutettu mies, joka ei saa töitä.
1 000 päivää työttömänä näyttää työttömyyden raadollisuuden ja avaa, miltä tuntuu elää täysin työnantajien armoilla.
23:47