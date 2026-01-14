Äiti yritti saada aikuiselle pojalleen apua kaikin keinoin. Lopulta asunnottomaksi joutunut poika kuoli keskellä Helsinkiä.

MTV Uutiset kertoi viime viikolla heitteille jätetystä asunnottomasta, joka vietiin putkaan yöksi jopa 200 kertaa. Apulaisoikeusoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan hyvinvointialue oli loukannut tapauksessa useita päihdesairaan henkilön perustuslain turvaamia oikeuksia.

Kansalainen otti yhteyttä MTV Uutisiin luettuaan paljon putkaöitä viettäneestä henkilöstä. Hän samaistui lukemaansa.

– Aikuiselle pojalleni todettiin autismin kirjon häiriö. Hän joutui asunnottomaksi, koska ei kyennyt päihde- sekä sekavuustiloistaan johtuen asioitaan hoitamaan.

Äiti kertoo yrittäneensä kaikin mahdollisin keinoin saada hänelle apua.

– Tein satoja huoli-ilmoituksia neljän vuoden aikana. Olin yhteydessä aluehallintoviranomaiseen, potilasasiamieheen, sosiaalityöntekijään, mutta apua ei koskaan tullut.

Äiti asuu poikansa asuinpaikalta Espoosta noin 70 kilometrin päässä, mutta hänellä oli tapana viedä lähes viikoittain pojalleen ruokaa sekä vaatteita.

– Kävin myös siivoamassa asuntoa, silloin kun se vielä hänellä oli.

Häätö vei kadulle

Sekä poliisit että ambulanssi olivat äidin mukaan tuttu näky asunnolla, mutta hoitoon poikaa ei kuitenkaan viety.

– Yritin estää häädön, ja olin alueen sosiaalityöntekijään yhteydessä sähköpostitse sekä aluehallintoviranomaisen kautta, koska sosiaalityöntekijä ei suostunut poikani asiasta kanssani keskustelemaan – syystä että poikani oli täysi-ikäinen.

Avin kautta äiti sai tietää, että heidän asiansa on kuitenkin vireillä. Häätöön oli tuolloin aikaa yli puoli vuotta.

– Häätö sitten tuli eikä asialle tehty mitään. Hän jäi kadulle sekaisin olevana ja täysin kykenemättömänä huolehtimaan itsestään. Jonkun aikaa hän oli kokonaan kadoksissakin.

"Päihdekuntoutukseen ei annettu maksusitoumusta"

Äidin mukaan poika ehti olla seitsemän kuukautta asunnottomana.

– Tuona aikana hän yritti päihdekuntoutukseen, mutta maksusitoumusta ei myönnetty. Pari päivää sen jälkeen meille tuli kotiin poliisipartio, joka kertoi, että poika on löydetty kuolleena Helsingin rautatieaseman läheisyydestä.

Kuolinsyyksi ilmoitettiin keuhkokuume sekä skitsofrenia, mikä hämmentää äitiä.

– Kun hoitoon ei päässyt, niin tuntuu kummalliselta, mistä diagnoosi on peräisin.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

"Tuskallisin asia"

Poika kuoli kahden seisovan junan väliin raiteilla.

– Hänen kuolemansa on tuskallisin asia, minkä ikinä olen elämässäni kohdannut enkä siitä koskaan pääse yli. Minulle tuo Rautatieaseman näkeminenkin on valtava kärsimys ja aiheuttaa tuskaa, jolle ei koskaan tule loppua.

– Poikani kaltaisia tapauksia on valtava määrä, jotkut jopa pahempiakin. Meillä on suuri määrä kallispalkkaisia viranomaisia, jotka pyörittävät vasemmalla kädellä tätä "toimintaa", hän syyttää.

"Poikani kaltaisia tapauksia on valtava määrä"

Äiti liittyi tragedian jälkeen vuonna 2024 sururyhmään.

– Siellä on satoja kuolemia vuodessa, joissa ihminen on jätetty täysin tyhjän päälle, eikä kukaan muu kuin omaiset auta.

Äidin mielestä ongelmat korostuvat päihde- sekä mielenterveysasioiden kohdalla.

– Olen vihainen tälle järjestelmälle, joka jättää kylmän rauhallisesti heikoimmassa asemassa olevat täysin oman onnensa nojaan.