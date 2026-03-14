Cernin tutkijat aikovat lastata rekan kyytiin erittäin kallisarvoisen lastin.
Geneven lähellä sijaitsevan Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cernin tutkijat valmistautuvat mielenkiintoiseen antimaterian kuljetuskokeeseen. Rekan kyytiin nostetaan tuhat kiloa painava säiliölaite, jossa on antimateriaa.
Tarkoituksena on tehdä parikymmentä minuuttia kestävä testiajo tutkimuskeskuksen alueella. Testi on tarkoitus tehdä tämän kuun loppupuolella, kertoo asiasta uutistoiva Guardian.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun antimateriaa kuljetetaan. Antimateria on erittäin herkkää. Antimaterian ja tavallisen aineen kohdatessa syntyy energiapurkaus.
Kuljetustestin valmisteluun on tehty vuosien suunnittelutyö. Jos kaikki menee hyvin ja antimateria säilyy koskemattomana kuljetuksen ajan, niin tämä mahdollistaisi myöhemmässä vaiheessa antimaterian kuljetukset Cernistä toisiin laboratorioihin tarkempaa tutkimustyötä varten.