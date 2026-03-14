Kuubassa joukko mielenosoittajia turmeli lauantain vastaisena yönä maata hallitsevan kommunistisen puolueen aluetoimiston, maan valtiollinen media kertoo.

Valtiollisen Invasor-lehden mukaan viisi ihmistä otettiin kiinni Moronin kaupungissa saaren keskiosassa epäiltyinä vandalismista.

Lehden mukaan joukko murtautui puolueen toimistoon, kantoi sieltä huonekaluja ulos kadulle ja sytytti ne tuleen. Lisäksi mielenosoittajat vahingoittivat myös muita hallintorakennuksia.

Invasorin mukaan yksi päihtynyt ihminen kaatui ja joutui sairaalahoitoon. Kansalaisjärjestö Justicia11:n mukaan tätä ihmistä mahdollisesti ammuttiin. Järjestön mukaan puoluetoimiston suunnalta kuului yöllä laukauksia.

Protestit Kuuban kommunistihallintoa vastaan ovat erittäin harvinaisia, ja niihin osallistumisesta on aiemmin tuomittu jopa yli 20 vuoden vankeusrangaistuksia. Maan elintason romahtaminen, toistuvat sähkökatkot ja alituinen ruokapula ovat kuitenkin johtaneet mielenosoitusaaltoon, joka ilmenee pääosin kattiloiden hakkaamisena kaduilla ja kotioloissa.

Kuuban talous on ajautunut ennen näkemättömään kriisiin sen perinteisten tukijoiden romahdettua ja Yhdysvaltojen asetettua sille ankaria talouspakotteita.