Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Esapekka Lapilla ennennäkemätön päivä: "Aika kaikkensa antanut olo" 1:20 Esapekka Lapilta loppui pesuneste mudan keskellä – Enni Mälköseltä painokelvoton reaktio Julkaistu 59 minuuttia sitten Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Esapekka Lappi asteli Kenian MM-rallissa lauantaipäivän jälkeiselle haastattelupisteelle kaikkensa antaneena. Sparcon alusasu oli päivän päätteeksi kaikkea muuta kuin valkoinen. Kaikista viikonlopun vastoinkäymisistään huolimatta Lappi on kisassa neljäntenä. Lue myös: EK15: Pajari kolmossijalta päätöspäivään – lauantain viimeinen pätkä peruttu Lue myös: Juha Kankkunen Toyota-fiaskosta: Kuuden euron osa Lauantain olosuhteet tiedettiin jo ennakkoon erittäin vaativiksi, ja päivä oli olosuhteiden puolesta juuri sitä, mistä ennakkoon varoiteltiin. Kuvaavaa on, että perjantain jälkeen kisan kärkikolmikon muodostaneet Toyotan Oliver Solberg, Sebastien Ogier ja Elfyn Evans joutuivat kaikki keskeyttämään. Vastaavan kohtalon koki myös Hyundain Thierry Neuville, jonka matkanteko tyssäsi pian sen jälkeen, kun hän oli noussut Toyota-kolmikon takaiskujen myötä toiseksi. Niin ikään Hyundailla ajava Lappi, joka on alusta asti sanonut ajavansa vain ja ainoastaan maaliinpääsystä, .

– Aika kaikkensa antanut olo. On meillä aina ollut täällä kaikenlaista hässäkkää, ja olemme nähneet aika paljon vaivaa ilman, että, se olisi tuottanut tulosta. Nyt sentään vielä ollaan pelissä mukana, Lappi sanoi päivän päätteeksi.

Päivän viimeiseksi jääneelle pätkälle lähdettäessä Lappi oli kisassa kolmantena, mutta putosi Toyotan Sami Pajarin taakse neljänneksi kärsittyään vielä päivän päätteeksi rengasrikon.

Sosiaalisessa mediassa Lappi totesi päivän olleen todennäköisesti hänen ralliuransa rankin. Tekemistä riitti erikoiskokeiden lisäksi poikkeuksellisen paljon myös siirtymätaipaleilla.

– Joka pätkän jälkeen pitää hirveästi tehdä hommia, että pystymme pitämään auton liikkeessä ja pääsemme seuraavalle pätkälle. Syyläri (jäähdytin) on tukossa joka pätkän jälkeen, ja jos muta kuivuu siihen, se ei jäähdytä. Se pitää pestä, ja meillä on kaiken maailman pesureita mukana.

– Kaiken maailman ongelmia. En ole ikinä näin paljon korjannut autoa. Ja vielä se varmaan onneksi huomenna jatkuu.

Ralli huipentuu neljästä erikoiskokeesta ja 57,4 ek-kilometristä koostuvaan sunnuntaipäivään. Kuljettajien onneksi olosuhteiden ei odoteta olevan aivan yhtä rajut kuin lauantaina.

