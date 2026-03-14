Esapekka Lappi asteli Kenian MM-rallissa lauantaipäivän jälkeiselle haastattelupisteelle kaikkensa antaneena. Sparcon alusasu oli päivän päätteeksi kaikkea muuta kuin valkoinen. Kaikista viikonlopun vastoinkäymisistään huolimatta Lappi on kisassa neljäntenä.
Lauantain olosuhteet tiedettiin jo ennakkoon erittäin vaativiksi, ja päivä oli olosuhteiden puolesta juuri sitä, mistä ennakkoon varoiteltiin.
Kuvaavaa on, että perjantain jälkeen kisan kärkikolmikon muodostaneet Toyotan Oliver Solberg, Sebastien Ogier ja Elfyn Evans joutuivat kaikki keskeyttämään. Vastaavan kohtalon koki myös Hyundain Thierry Neuville, jonka matkanteko tyssäsi pian sen jälkeen, kun hän oli noussut Toyota-kolmikon takaiskujen myötä toiseksi.
Niin ikään Hyundailla ajava Lappi, joka on alusta asti sanonut ajavansa vain ja ainoastaan maaliinpääsystä, .