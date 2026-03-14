Red Bull teki sprintin ja huomisen kisan aika-ajon välissä isoja muutoksia autoon, mutta kuljettajan näkökulmasta mikään ei muuttunut parempaan.

– En löydä sanoja. Kaikki, mikä saattoi mennä pieleen, meni pieleen, Verstappen sanoi sprintin jälkeen F1-Insiderin mukaan.

Eilen Kiinassa Verstappen ajoi uransa heikoimman sprintin aika-ajon sijoituttuaan kahdeksanneksi. Tämän päivän sprintissä sijoitus oli yhden pykälän heikompi, ja niinpä Verstappen jäi ensimmäistä kertaa ilman sprinttipisteitä.

Max Verstappenin ja Red Bullin kausi Formula ykkösissä on alkanut alavireisesti. Verstappen ei usko, että Red Bull pystyisi ajamaan tällä kaudella kisavoitosta.

– Heti kun ajan toisen nopean kierroksen samoilla renkailla, se on kamalaa. Ei tunnu mukavalta, kun muuttaa kaiken eikä mihinkään tule parannusta. Joskus aikaisemmin onnistuimme kääntämään tilanteita päälaelleen, mutta nyt mikään ei toimi. En voi ajaa äärirajoilla, ja jokainen kierros on vain selviytymistä.