Max Verstappenin ja Red Bullin kausi Formula ykkösissä on alkanut alavireisesti. Verstappen ei usko, että Red Bull pystyisi ajamaan tällä kaudella kisavoitosta.
Viikko sitten Australiassa Verstappen jäi aika-ajoissa sattuneen ulosajon vuoksi vasta 20. lähtöruutuun. Kauden avauskisassa hän esitti komean nousun kuudenneksi.
Verstappenin kohdalla kyseessä oli kuitenkin kaikkea muuta kuin tyydyttävä lopputulos.
Eilen Kiinassa Verstappen ajoi uransa heikoimman sprintin aika-ajon sijoituttuaan kahdeksanneksi. Tämän päivän sprintissä sijoitus oli yhden pykälän heikompi, ja niinpä Verstappen jäi ensimmäistä kertaa ilman sprinttipisteitä.
Huomisen kisaan Verstappen pääsee niin ikään vasta kahdeksannesta lähtöruudusta.
– En löydä sanoja. Kaikki, mikä saattoi mennä pieleen, meni pieleen, Verstappen sanoi sprintin jälkeen F1-Insiderin mukaan.
Red Bull teki sprintin ja huomisen kisan aika-ajon välissä isoja muutoksia autoon, mutta kuljettajan näkökulmasta mikään ei muuttunut parempaan.
– Auto oli täysin samanlainen kuin sprintissä, vaikka muutimme kaiken. Siksi en odota yllätyksiä huomisessa kisassakaan.