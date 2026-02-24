Työttömyysluvut ovat karua luettavaa ja muutosta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Oppositio penää luvatun perään ja hallitus paahtaa kohti toteutumatonta lupaustaan, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.
Petteri Orpon (kok.) hallitus kirjasi hallitusohjelmaan huikean tavoitteen: 100 000 uutta työpaikkaa.
Vuoden alusta voimaan tulleet työelämän lakimuutokset pyrkivät osaltaan parantamaan Suomen heikkoa työllisyystilannetta.
Kaikista hallituksen ponnisteluista huolimatta Suomi keikistelee euromaiden kärkikastissa työttömyystilastoissa. Oppositiojohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) arvostelee rajusti hallituksen tekemiä lupauksia.
– 100 000 uuden työpaikan sijaan saatiinkin EU:n korkein työttömyys. Yritysmaailmassa on yksinkertainen periaate: tulos tai ulos.
– Kun tavoitteet asetetaan näin korkealle ja suunta kääntyy päinvastaiseksi, on syytä kysyä, missä ovat tulokset – tai johtopäätökset, Kaikkonen sanoi.
Tilastokeskus julkaisi helmikuussa 2026 selvityksen, jonka mukaan vuonna 2025 avoimia työpaikkoja oli 34 100. Vuositasolla tarkasteltuna avointen työpaikkojen lukumäärä on vähentynyt kolmena peräkkäisenä vuotena ja puoleen vuoden 2022 tasosta. Työttömien määrä oli joulukuussa 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Työmarkkinatuen saajien määrä nousi vuonna 2025 reiluun 270 000 ihmiseen, mikä on 13 prosentin korotus aiempaan. Työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat samalla kymmenisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kela maksoi viime vuonna reilut kaksi miljardia euroa työttömyysturvaa.
Noin kolmasosa avoimena olleista työpaikoista on ollut työnantajien mukaan vaikeasti täytettäviä. Samaan aikaan Suomessa on ennätyksellinen määrä korkeakoulutettuja osaajia.
Työmarkkinakeskusjärjestö Akava on tuonut esiin toistuvasti, että ammatillisia huippuosaajia on ennätyksellinen määrä työttömänä.
Tekniikan akateemiset TEK:n tohtoritoimikunta julkaisi helmikuussa selvityksen, jonka mukaan moni tohtori myös kokee, että heidän osaamistaan ei osata hyödyntää. Korkea ja arvostettu tutkinto on koettu jopa vaikeuttavan työllistymistä.
Muutaman vuoden takainen trendisanaksi muodostunut kohtaanto-ongelma vaikuttaisi yhä pitävän aktiivisesti pintansa, vaikka alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä kirjoitti jo vuonna 2022 , ettei yhteiskunnalla on varaa olla ratkaisematta asiaa.
Toki toissavuoden takaiseen nähden, vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä on laskenut kymmenisen prosenttia, mutta myös työttömien määrä on suhteessa kasvanut.
Kohtaanto-ongelma on työmarkkinoiden tilanne, jossa työnantajat eivät löydä sopivia työntekijöitä, vaikka työttömyys on korkealla.
Yksi kohtaanto-ongelman avainmittareista on osaamiskuilu, jolloin työelämän vaatimukset ja työnhakijoiden osaaminen eivät vastaa toisiaan.
Työelämän suunta
Työterveyslaitoksen vuonna 2025 julkaistussa Työelämän suunta -raportissa tarkastellaan suomalaisen työnteon suuntaa ja tulevaisuuden näkymiä.
Raportin mukaan erityisesti asiantuntijatyötä tekevien työpaine on kasvanut ja vaikeuttanut tavoitteiden saavuttamista. Työpaine näkyy esimerkiksi tiukkoina aikatauluina, työasioista murehtimisena vapaa-ajalla ja pitkinä työpäivinä.
Alakohtaisesti on havaittu myös kehityssuunta, jonka mukaan yhä useampi joutuu tekemään useampaa ansiotyötä.
– Usean työn tekeminen on osalle välttämättömyys. Päätyöstä ei ole mahdollista saada tarvittavia lisätunteja, tai ansiotaso on kokopäiväisenäkin matala, raportissa todetaan.
Monimuotoinen ansiotyö voi myös sopia ja innostaa työntekijää, mikäli kuormitus ei kasva suhteessa liikaa.
Akava works -työryhmän tammikuisessa selvityksessä avataan työn tehostamisvaikutuksia eli intensifikaatiota.
Työryhmän haastatteluissa kävi ilmi nykyisten muutosvoimien lisäävän merkittävästi asiantuntijatyön osaamisvaatimuksia.
– Haastatellut nostivat nyt käynnissä olevasta kehityksestä esiin lukuisia eri puolia, jotka edellyttävät asiantuntijalta oman osaamisen kehittämistä ja uusien taitojen opettelua, raportissa todetaan.
– Asiantuntijatyön intensifikaatio näkyy etenkin kiristyvänä työtahtina, tarpeena oppia jatkuvasti uutta ja yksilönvastuun lisääntymisenä.
Myös osaamiskuilun syventymisen povataan kasvavan entisestään.
Suomi yritetään monin keinoin saada työttömyystilastojen kärjestä häntäpäähän. Asiantuntijalausuntojen, mietintöjen sekä muiden näkemysten varjossa vaikuttaa siltä, että rasvapaloa yritetään sammuttaa vedellä, eikä valittu suunta vaikuta tuottavan toivottua tulosta.
Työn toimintaympäristö muuttuu nopeasti, eikä kaavoihin kangistunut koulutus- ja työelämäjärjestelmä ainakaan työllisyystilanteen valossa vaikuta pysyvän ajan hermolla.
Asian ytimessä.doc – 1 000 päivää työttömänä
Juho-Pekka on kolmekymppinen korkeasti koulutettu mies, joka ei saa töitä.
1 000 päivää työttömänä näyttää työttömyyden raadollisuuden ja avaa, miltä tuntuu elää täysin työnantajien armoilla.
