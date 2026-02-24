Työttömyysluvut ovat karua luettavaa ja muutosta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Oppositio penää luvatun perään ja hallitus paahtaa kohti toteutumatonta lupaustaan, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kirjasi hallitusohjelmaan huikean tavoitteen: 100 000 uutta työpaikkaa.

Vuoden alusta voimaan tulleet työelämän lakimuutokset pyrkivät osaltaan parantamaan Suomen heikkoa työllisyystilannetta.

Kaikista hallituksen ponnisteluista huolimatta Suomi keikistelee euromaiden kärkikastissa työttömyystilastoissa. Oppositiojohtaja Antti Kaikkonen (kesk.) arvostelee rajusti hallituksen tekemiä lupauksia.

– 100 000 uuden työpaikan sijaan saatiinkin EU:n korkein työttömyys. Yritysmaailmassa on yksinkertainen periaate: tulos tai ulos.

– Kun tavoitteet asetetaan näin korkealle ja suunta kääntyy päinvastaiseksi, on syytä kysyä, missä ovat tulokset – tai johtopäätökset, Kaikkonen sanoi.

Tilastokeskus julkaisi helmikuussa 2026 selvityksen, jonka mukaan vuonna 2025 avoimia työpaikkoja oli 34 100. Vuositasolla tarkasteltuna avointen työpaikkojen lukumäärä on vähentynyt kolmena peräkkäisenä vuotena ja puoleen vuoden 2022 tasosta. Työttömien määrä oli joulukuussa 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.