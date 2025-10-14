Ulkona, rapuissa ja ensisuojissa yöpyvien määrä on noussut Suomessa merkittävästi.

Kaikkiaan koko Suomessa yöpyy kaduilla noin 700 ihmistä. Joissakin suurissa kaupungeissa määrä on kasvanut jopa 50 prosentilla. Aiheeseen sukelletaan MTV:n Koti kadulla -dokumentissa.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n (VVA) toiminnanjohtaja Sanna Tiivola kertoo, että ilmiön taustalla vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne.

– Tietysti nämä leikkaukset, mitä on tehty tukiin, sekä asumistukiin että muihin tukiin, vaikuttavat. Ihmisten taloudellinen pelivara loppuu, Tiivola kertoi Huomenta Suomessa maanantaina.

Samaan aikaan häädöt ovat lisääntyneet merkittävästi, esimerkiksi 20–24-vuotiaiden miesten ryhmässä noin 70 prosentilla.

– Se on aika huolestuttava tilanne, Tiivola sanoo.

1:21 Entiset ja nykyiset asunnottomat kertovat dokumentissa karuista öistä kaduilla

Tiivolan mukaan nyt pitäisi panostaa kohtuuhintaiseen asumiseen ja ihmisten toimeentulon turvaamiseen.

– Ihmisten mahdollisuus selviytyä arkipäiväisestä elämästä on todella vaikea, varsinkin, jos tulot ovat pienet, Tiivola sanoo.

"Yhteiskunnallinen turvallisuus järkkyy samalla"

Tiivolan mukaan päihteet, joista usein puhutaan asunnottomuuden yhteydessä, ovat seurausta ongelmasta.

– Eli ei voida ajatella niin, että asunnottomat ovat päihteidenkäyttäjiä, vaan päihteidenkäyttö seuraa siitä vaikeasta tilanteesta, jota ei pystytä ratkaisemaan.

Asunnottomuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä.

– Elämänhallinta lähtee siitä, että sinulla on neljä seinää ympärillä.

VVA tarjoaa asunnottomille asiointitukea, lämmintä ruokaa, vaatteita ja suojaa. Kuitenkin myös järjestöihin kohdistuu leikkauspaineita.

– Jos ihmiset eivät saa apua ja tukea, heidän tilanteensa huononee merkittävästi. Myös meidän yhteiskunnallinen turvallisuus järkkyy samalla ja inhimillinen kärsimys kasvaa, Tiivola sanoo.

11:55 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.