The Summit Suomi -sarjan toisella kaudella äärimmäiset olosuhteet ovat entistä kovempia ja tehtävät hurjempia.
Suosittu seikkailuohjelma The Summit Suomi palaa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä ja viedä 150 000 euron palkintopotti Kolåstinden-vuoren huipulle.
Helsinkiläinen Jacky Mutashar, 26, kertoo hakeneensa mukaan ohjelmaan, sillä haluaa rikkoa ennakkoluuloja maahanmuuttajista.
– Ajattelin, että tuosta tulisi kivasti näkyvyyttä. Minua ei missään kohtaa kiinnostanut raha vaan oikeastaan se, että haluan kertoa osallistumisellani jotain.
Irakista lapsena Tampereelle muuttanut Mutashar työskentelee tällä hetkellä vartijana lentokentällä. Hurjapääksi tunnustautuva Mutashar kertoo hänen äitinsä kauhistuneen poikansa osallistumisesta seikkailuun.
– Äitiä pelotti ihan sikana. Hän suhtautui loppupeleissä kivasti, kun kerroin hänelle millainen kaava ja meininki ohjelmassa on, hän nauraa.