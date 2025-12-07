Linnan juhlissa nähtiin monia säväyttäviä asuja, jotka saavat tyylin asiantuntijoilta suitsutusta.
Linnan juhlia vietettiin vuotuiseen tapaan Presidentinlinnassa lauantaina 6. joulukuuta, ja tilaisuus on tunnetusti yksi suurimmista pukeutumisen juhlista Suomessa.
Huomenta Suomessa ruodittiin seuraavana aamuna illan parhaat pukeutujat sekä erikoisimmat asut. Asiantuntijaraadissa mukana olivat vaatesuunnittelija Lalli Savolainen, tyyliasiantuntija Sohvi Nyman sekä MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen.
Muusikko Juha Tapio ja hänen puolisonsa Raija Tapio, oli raadin mukaan yksi illan näyttävimmistä ja tyylikkäimmistä pareista. Heidän mätsäävät asut olivat muotisuunnittelija Mert Otsamon käsialaa.
– Nämä olivat ihan fantastisen upeat, tämä kimallus ja niin tyylikkäästi toteutettu, kun katsoo tuota graafista linjaa. Olin ihan fiiliksissä, kun nämä lävähtivät eilen ruutuun, Nyman analysoi.