Neljäs Tanssii Tähtien Kanssa -lähetys tanssittiin lattariteemalla, mikä miellytti Tanssiraatia.

Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin sunnuntaina 28. syyskuuta kauden kolmas pudotus, ja kotimatkalle kisasta joutuivat viisuselostaja Mikko Silvennoinen ja tähtiopettaja Matti Puro.

Huomenta Suomen Tanssiraati, eli MTV Uutisten viihdetoimittajat Aino Haili ja Katja Lintunen analysoivat seuraavana aamuna lattari-illan annin. Silvennoisen ja Puron putoaminen ei tullut täysin yllätyksenä, sillä tähtipari sai illalla tuomaristolta toiseksi vähiten pisteitä.

– Tykkäsin kyllä itse heidän eilisestä esityksestään ja olisin tosi mielelläni halunnut nähdä miten heillä olisi tämä taival jatkunut, mutta nyt kävi näin, Haili mietti.

Kauden aikana Tanssiraatiin teki vaikutuksen Silvennoisen iloinen asenne ja sanoma, jota hän toi voimakkaasti esiin tanssitaipaleensa aikana: kaikilla on oikeus olla oma itsensä ja näyttää erilaisia puolia itsestään.

Illan onnistujia olivat muun muassa tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala sekä näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti, joiden tuomaripisteet olivat kärkipäässä.

Tanssiraati nosti onnistujiksi myös radiojuontaja Minna Kuukan sekä tähtiopettaja Mikko Ahdin. Kaksikko sai tanssistaan 16 pistettä tuomaristolta, mutta Tanssiraati piti tähtiparin heittäytymisestä lattariteemaan.

– Minulle tuli hymy huulille, kun katsoin tätä. Mielestäni molemmat nauttivat tuosta esityksestä. Iloisuus tuli tässä esityksessä, tämä oli positiivinen yllätys eilen, Lintunen kommentoi.

– Kyllä ajattelin itse jotain kuubalaisia katuja, jossain on lämmin ja siellä vähän keinutetaan lantiota. Itsekin kyllä upposin (siihen) ja ostin tämän, Haili komppasi.

Neljännen jakson myötä TTK-kautta on nyt takana kolmasosa. Tähän mennessä muutama tähtioppilas on yllättänyt raadin.

– Ajattelin, että Lakko on varmaan ihan ok tanssija, mutta hänellä on koko ajan se kehityskaari ollut tosi korkea. Luulen, että Lakko tuosta nousee vielä entisestään, Lintunen sanoi.

Haili puolestaan kertoi yllättyneensä positiivisesti kauden aikana Minna Kuukan edesottamuksista.

– Mistä häntä on kehuttukin, että hän ymmärtää rytmiä ja tässäkin puhuimme, että hän osaa jo vähän tulkita sitä tanssia omalla tyylillään. Minusta on ollut tosi ihanaa katsoa Minnan tansseja ja sitä, miten hänkin vaikuttaa nauttivan olostaan (tanssi)lattialla.

Myös juontaja Jesse Kamras mainitsi, kuka on tehnyt häneen erityisen vaikutuksen.

– Mörkö-Marko (Anttila) on tehnyt kyllä vaikutuksen minuun, varsinkin eilen tuossa sambassa tuolla sheikkasi menemään, siinä on heittäydytty.

Yllä olevalla videolla Tanssiraadin analyysi kokonaisuudessaan ja paljastus siitä, kuinka parinvaihtoviikko uudistuu tänä vuonna.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.