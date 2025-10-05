Paulus Arajuuri ja Liisa Setälä starttasivat TTK-illan foxtrotilla.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.

Illan aloittivat entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Liisa Setälä. Tähtiparin tanssi oli foxtrot, ja sen taustalla kuultiin Madilyn Baileyn kappale abcdefu. Esitys oli saanut inspiraationsa Bridgerton-sarjasta, kuitenkin ilman "juonitteluja tai tuhmuuksia".

Tanssin jälkeen Arajuuri kertoi, että hänellä on tällä hetkellä silmätulehdus.

– Silmätulehdus kruunaa, vielä parempi lookki, Arajuuri totesi viitaten tähtiparin vaaleanpunaisiin asuihin.

Tuomaristo oli esityksestä hyvin vakuuttunut.

– No ei näytä silmätulehdus pahemmin haittaavan tätä, totesi Jukka Haapalainen.

Haapalainen kehui erityisesti Arajuuren jalkatyötä sekä tanssin pehmeää yleisliikettä. Myös puvustus oli tuomarin mukaan "herkullinen".